內爆慘死 鐵達尼潛航器殘骸將予檢測

美國海岸防衛隊周三說,在海下12500英尺(3810公尺)「泰坦」號(Titan)潛航器內爆殘骸區,終於發現了疑似人類遺骸。

綜合外電28日報導,「泰坦」號潛航器因探索鐵達尼號殘骸未果,發生內爆悲劇近1星期,導致5人全數喪生後,美國海岸防衛隊終於發布相關聲明,指出美國醫學專家將分析這些遺骸,而海事調查委員會(Marine Board of Investigation)將把證據運回美國港口,以進一步分析和檢測。

而潛航器的大塊殘骸也在周三吊上加拿大紐芬蘭(Newfoundland)碼頭,海岸防衛隊說,已從發現的殘骸中發現潛航器的著陸架和後蓋。海岸防衛隊首席調查員紐包爾(Jason Neubauer)周三說,要了解「泰坦」號慘劇發生的原因,並確保類似的悲劇不再重演,仍有許多工作要做。

據負責安排鐵達尼號殘骸探險的美國旅遊公司「海洋之門探險」(OceanGate Expeditions)說,「泰坦」號是以碳纖維和鈦製成,重23,000磅(10.35公噸),內部空間僅能容納5名成人,而每人收費25萬美元(近765萬台幣)。

將「泰坦」號殘骸從深海撈起的遠洋研究服務公司(Pelagic Research Services)說,相關人員夜以繼日,忙了10天,雖然身心都受到挑戰,但仍迫不及待要完成任務,好回到親愛的家人身邊,而目前他們已成功完成任務。

潛航器6月18日下潛,以探索1912年因船難沉睡在北大西洋海底12500英尺(3810公尺)的鐵達尼號殘骸才約90分鐘,便已內爆,導致潛航器內5人全部喪生。

其中除了安排這次探險的61歲「海洋之門探險」執行長拉許(Stockton Rush)、77歲的法國退伍海軍納若萊、58歲的英國億萬富豪兼探險家哈定(Hamish Harding),以及48歲的英籍巴基斯坦裔富商達武德(Shahzada Dawood)和他19歲的兒子蘇里曼(Suleman)。

(中時新聞網 楊幼蘭)