內爆慘死 鐵達尼潛航器殘骸將予檢測

美國海岸防衛隊周三說，在海下12500英尺（3810公尺）「泰坦」號（Titan）潛航器內爆殘骸區，終於發現了疑似人類遺骸。

綜合外電28日報導，「泰坦」號潛航器因探索鐵達尼號殘骸未果，發生內爆悲劇近1星期，導致5人全數喪生後，美國海岸防衛隊終於發布相關聲明，指出美國醫學專家將分析這些遺骸，而海事調查委員會（Marine Board of Investigation）將把證據運回美國港口，以進一步分析和檢測。

而潛航器的大塊殘骸也在周三吊上加拿大紐芬蘭（Newfoundland）碼頭，海岸防衛隊說，已從發現的殘骸中發現潛航器的著陸架和後蓋。海岸防衛隊首席調查員紐包爾（Jason Neubauer）周三說，要了解「泰坦」號慘劇發生的原因，並確保類似的悲劇不再重演，仍有許多工作要做。

據負責安排鐵達尼號殘骸探險的美國旅遊公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）說，「泰坦」號是以碳纖維和鈦製成，重23,000磅（10.35公噸），內部空間僅能容納5名成人，而每人收費25萬美元（近765萬台幣）。

將「泰坦」號殘骸從深海撈起的遠洋研究服務公司（Pelagic Research Services）說，相關人員夜以繼日，忙了10天，雖然身心都受到挑戰，但仍迫不及待要完成任務，好回到親愛的家人身邊，而目前他們已成功完成任務。

潛航器6月18日下潛，以探索1912年因船難沉睡在北大西洋海底12500英尺（3810公尺）的鐵達尼號殘骸才約90分鐘，便已內爆，導致潛航器內5人全部喪生。

其中除了安排這次探險的61歲「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）、77歲的法國退伍海軍納若萊、58歲的英國億萬富豪兼探險家哈定（Hamish Harding），以及48歲的英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）和他19歲的兒子蘇里曼（Suleman）。

文章來源：‘Presumed human remains’ found in debris field of doomed Titan submersible, US Coast Guard says

文章來源：Human remains thought to be found in Titan sub debris

文章來源：US Coast Guard says ‘presumed human remains’ have been found in wreckage of Titan sub recovered from 12,500ft below the Atlantic surface after ‘catastrophic implosion’ killed Titanic Five

（中時新聞網 楊幼蘭）