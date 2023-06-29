大韓航空欲吞韓亞航 歐盟尚未點頭

大韓航空（Korean Air）於29日表示，已遞件要求歐盟反壟斷監管機構，要求延長批准收購韓亞航空（Asiana Airlines）的最後申請準備期限。因需要更多時間，來解釋歐盟擔憂所謂的競爭不公一事。

據悉，已在23日就暫停審查合併的歐盟，也答應再給大韓航空多一點時間。這家韓國最大航空業者指出，將很快把所需文件補齊，並在新的期限內完成一切工作，然後與歐盟再溝通。

若按原計畫，原本大韓航空併購韓亞航空是否核准，歐盟的決定時程應該在8月3日就會有答案。不過，現在大韓航空現在爭取延後審查，歐盟點不點頭，可能要等到10才會知道。

2021年，大韓航空分別向14個國家的反托拉斯監管單位送交相關文件。目前允許此合併案的國家有包括英國、澳洲、新加坡、越南、土耳其以及中國大陸等11個。不過，日本、歐盟以及美國還沒有表態通不通過。

5月份時，歐盟審核委員向大韓航空講述初步結果，其中有一點，歐盟憂心因大韓與韓亞以後變成1家航空公司後，全球排名立刻躍身為前10大，屆時韓國與歐盟之間，不管客運或者貨運的業務兢爭力也將會受到影響。

（ 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 ）

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