美擬擴大AI晶片禁令 輝達CFO曝沉重代價

美國政府傳出將再頒布晶片出口禁令，鎖定輝達（Nvidia）A800晶片在內的AI晶片，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）對此指出，美國若限制企業向中國出口AI晶片，雖不會對該公司產生立即、實質的影響，但將導致整體產業永久失去在中國的發展機會。

美國政府於去年10月對中國實施晶片出口管制，凡涉及AI、高效能運算（HPC）與超級電腦的晶片皆必須取得出口許可，美方盼能以此制約中國晶片產業的發展。外媒27日引述消息人士報導，美國商務部可能最快在7月初採取進一步行動，禁止輝達和其他晶片製造商，在未獲得商務部許可證的情況下向中國出口已AI晶片。

柯蕾絲28日出席AI網路論壇時對此表示，輝達已注意到美國商務部可能推出的出口管制，恐會影響輝達A800和H800晶片在中國的銷售，但由於全球對於輝達產品的需求仍舊強勁，即便新的出口禁令生效，也不會對輝達的財務造成立即的實質影響。

不過，就長遠來看，美國若擴大出口禁令、限制輝達向中國出口資料中心繪圖晶片（GPU）賣到中國，將導致美國產業永遠失去在中國競爭和領先的機會，對於輝達未來的商業和財務恐會構成影響。

柯蕾絲補充指出，中國市場約占輝達資料中心營收的20%至25%，不過其中包含許多不受美國管制影響的產品。

綜合外媒所述，新出口禁令上路的時間仍不確定。知情人士透露，為了避免觸怒北京當局，美方可能等到財政部長葉倫（Janet Yellen）結束初訪中行後再採取行動。

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