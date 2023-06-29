瞄準AI 甲骨文砸數十億美元買輝達晶片

根據路透28日報導，商用軟體大廠甲骨文（Oracle）創辦人兼主席艾利森（Larry Ellison）指出，為了因應新一波人工智慧（AI）浪潮，甲骨文擴大了雲端計算服務，並正花費「數十億美元」購買繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的晶片。

目前甲骨文的雲端部門正努力與亞馬遜（Amazon）旗下雲端運算部門Amazon Web Services（AWS）及微軟（Microsoft）等規模更大的競爭對手抗衡。為了獲得優勢，甲骨文專注於構建快速網路，以便可以處理創建類似於ChatGPT的AI系統時所需的大量數據。

甲骨文購買了大量繪圖處理器（GPU）以處理AI相關工作的數據。甲骨文創辦人兼主席艾利森表示，甲骨文在購買輝達晶片上花費了數十億美元，且向其投資的新創晶片公司Ampere Computing與晶片大廠超微（AMD）也買了大量中央處理器（CPU）。

艾利森指出，今年，甲骨文將從這三個公司購買GPU和CPU，從輝達購買數十億美元的GPU，另外向Ampere Computing與超微花費三倍的資金買CPU。甲骨文仍然在傳統計算上花費更多的錢。

甲骨文上個月表示，已與由前Google工程師創立的人工智慧新創公司Cohere達成協議。根據該協議，Cohere將提供甲骨文數據中心內超級電腦的AI軟體 ，而每個數據中心配備多達16,000個輝達晶片。

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