美光揮別低谷 Q4展望樂觀 盤後一度升5%

美國晶片巨頭美光（Micron）於28日美股盤後公布第三財季財報，其表現優於分析師預期，且給出樂觀財測，執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，記憶體產業低谷已經過去，供需平衡逐漸恢復後，利潤率料將有所改善，激勵美光盤後股價一度漲逾5%，突破70美元大關。

美光截至6月1日為止的第三財季營收為37.5億美元，年減近六成，不過仍優於市場預期的36.9億美元，其中，71%的營收來自於DRAM業務，而NAND業務則則貢獻了27%的收入。

第三財季的非通用會計準則（Non-GAAP）虧損為14.7億美元，虧損率為39.2%，優於市場預期的虧損16.9億美元，調整後每股虧損為1.43美元，優於分析師預期的虧損1.59美元，調整後淨虧損為15.65億美元，幅度較第二財季的20.81億美元有所收窄，而調整後利潤率則下滑16.1%，下滑幅度窄於分析師預期的21.1%。

梅羅特拉28日指出，從長遠來看，美光的技術領先地位、產品組合以及卓越的營運方式，將持續強化該公司在不同市場的競爭地位，包含人工智慧（AI）以及以記憶體為中心的運算技術等，該公司相信記憶體產業已經走過營收低谷，隨著供需逐漸恢復平衡，利潤率料將有所改善。

不過他也坦言，雖然AI為短期銷售帶來提振效果，但個人電腦、智慧型手機和伺服器銷售的需求依舊低迷。

此外，美光也陷入中美科技戰的戰火之中，中國網信辦早前以國家安全風險為由，禁止關鍵產業採購美光產品，恐影響美光前景，拖累其復甦步伐，美光預估，與中國客戶的一半收入可能受到禁令影響，約占全球營收的「低雙位數百分比」（low-double-digit percentage）。

美光預估第四財季的調整後營收落在37億至41億美元，中值高於市場預期的38.7億美元，預計第四財季利潤率將下滑8%至13%，下滑幅度大於市場預期的2.79%。

美光周三收盤小漲0.4%，收在67.07美元，由於第四財季展望樂觀，帶動其盤後股價一度強升逾5%，截至本篇截稿前，美光盤後漲幅為2.86%。

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