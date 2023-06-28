鮑爾放鷹 道瓊挫74點 輝達跌近2%

美國聯準會主席鮑爾透露升息循環尚未結束，華爾街股市28日開低後震盪，道瓊工業指數早盤一度跌逾170點，午盤時跌幅曾收窄到約23點，後再度擴大，直至尾盤時段收窄，三大指數中最終只有那斯達克指數收紅。

道瓊工業指數下跌74.08點，或0.22%，收在33,852.66點；標準普爾500指數下挫1.55點，或0.04%，收在4,376.86點；那斯達克指數上揚36.08點，或0.27%，收在13,591.75點；費城半導體指數下滑32.93點，或0.90%，收在3,609.48點。

數據方面，美國5月批發庫存按月下跌0.1%至9,129億美元，前值修正後為下跌0.3%，與去年5月相比增長3.6%；其中，5月預付零售庫存估計為7,787億元，月增0.8%，與去年同期相比，零售庫存成長7%。

政經方面，歐洲央行（ECB）年度論壇於葡萄牙登場，聯準會主席鮑爾、英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）、歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）和日本央行總裁植田和男皆出席會議，歐美央行負責人均在會中釋放進一步緊縮的信號。

歐洲央行總裁拉加德強調，歐央仍有許多工作要做，7月可能會持續升息；而鮑爾則提到，強勁的勞動力市場仍持續推動消費支出，而貨幣政策的限制性還不夠，因此不會完全排除連續升息的可能性，根據聯準會早前釋出的利率點狀圖，聯準會官員估計今年會再升息2次。

鮑爾提及將持續升息後，美債殖利率盤中回升，2年期美債殖利率刷新當日高點，但升勢未能延續，在鮑爾談話結束後美債殖利率轉降，持續回落。在鮑爾和拉加德講話期間，10年期美債殖利率曾升至接近3.77%，到債市尾盤時回落至3.71%；2年期美債殖利率曾接近4.78%，在美股尾盤曾下破4.71%刷新當日低點，到債市尾盤時約為4.71%，日內下滑近5個基點。

個股方面，美中晶片戰傳出升溫跡象，外媒報導指出，拜登政府將對中國實施新一波AI 晶片出口管制，輝達專為中國市場推出的A800晶片恐無法出口至中國，另外，美國政府也考慮限制企業向中國AI企業出租雲端服務，使連漲二日的晶片股28日回落，輝達下挫1.81%，收報411.17美元，超微挫跌0.20%至110.17美元。

不過，美光於28日盤後公布第三財季財報，虧損低於預期，且美光預計市場環境改善、AI領域的新需求將推動公司業績復甦，激勵其盤後股價拉升，也助力多檔晶片股盤後轉漲。

大型科技股28日漲跌互見，在瑞穗證券和Wedbush發布針對蘋果的利多報告後，蘋果收漲1.19美元，漲幅0.63%，收報每股189.25美元，市值來到2.98兆美元。

Google揚升2.07美元，漲幅1.74%，收在121.08美元；微軟上漲1.28美元，漲幅0.38%，收在335.85美元；Meta則下挫1.76美元，跌幅0.61%，收報285.29美元；亞馬遜下滑0.14美元，跌幅0.11%，收報129.04美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌1.16美元，跌幅1.14%，收報100.92美元；日月光ADR下滑0.21美元，跌幅2.38%，收8.60美元；聯電ADR則是下挫0.17美元，跌幅2.12%，以7.85美元作收。

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