OPEC+減產 法人：油價下檔風險不高

儘管今年以來大陸逐漸解封，但經濟數據還看不出經濟復甦情況，由於大陸是能源需求國，在經濟數據持續低迷且原油需求不確定下，油價近期走跌，法人近期紛紛調降油價估值。法人認為，油價短期反彈空間雖有限，下檔風險也不高。

康和投顧總經理黃詣庭表示，雖然俄羅斯供應優於預期，伊朗出口創五年新高，及投資人擔憂美國及大陸經濟前景，油價沒有再下探，主因為美國鑽井數下降，第三季產量成長預期陷入停滯，及OPEC+減量保價和夏季旅遊旺季，後續走勢仍續觀察OPEC+實際減產率和歐美夏季需求復甦情形，預期短期反彈空間有限。

富蘭克林證券投顧指出，儘管市場對經濟前景擔憂，使近期油價表現受壓抑，但觀察近期美國原油需求仍相當旺盛，並沒有需求減緩跡象，尤其目前正處美國夏季旅遊旺季，從統計數據顯示，最新汽油需求攀升至一年半新高水準，凸顯整體需求前景應未如市場預期悲觀。供給面俄羅斯與伊朗等受原油制裁國家供應仍充沛，但OPEC+大規模減產、沙烏地阿拉伯7月每日將進一步減產100萬桶。

國際能源署預期，疫情後大陸石油需求反彈，同時OPEC+產油國減產，全球石油供應，未來幾個月可能顯著收緊。富蘭克林證券投顧分析，評估下半年可能的供不應求前景將支撐油價。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼強調，地緣政治衝擊能源供給穩定性，促使歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需再調整，但主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，但短期供需失序問題，將造成能源價格居高不下，預期油價下檔風險也不高。