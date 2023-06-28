鮑爾預告 不排除背靠背升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾等世界主要央行總裁，28日齊聚歐洲央行（ECB）中央銀行論壇。鮑爾演說指出就業市場依舊強勁，未來利率須有更多限制性，Fed點狀圖顯示再升息二次機率高。

鮑爾周三在葡萄牙ECB年度論壇上示意，Fed接下來可能還會升息，甚至不排除背靠背連續升息的可能性。鮑爾的言論無異重申Fed在6月例會的立場，聲明暗示今年結束前可能再升2碼。

鮑爾同時為Fed在5月暫停升息辯護，他認為，減緩Fed升息的步伐是合適的。鮑爾表示，預計美國勞動力市場將趨於放緩，供需平衡將得以恢復。在宏觀經濟方面，鮑爾認為，存在出現經濟衰退的可能，但這並非最有可能的情況。

另外，歐洲央行首席經濟學家萊恩（Philip Lane）27日對市場發出警告，通膨要降回2％目標還有得等，不要寄望ECB會在未來2年內降息。曾任愛爾蘭央行總裁的萊恩，27日參加葡萄牙辛特拉（Sintra）歐洲央行中央銀行論壇時受訪指出，歐元區正處在「調整階段」，主要是升息效果逐漸顯現，薪資試圖追上物價上漲速度。

萊恩建議決策者須堅持到底，他說：「利率須維持限制性一段時間，確保不會因任何新衝擊偏離2％目標。」萊恩認為未來幾年內看不到快速降息，有此預期也不適當。歐央自去年7月啟動升息循環至今，已將基準利率調升400個基點，市場預計7月將再升25個基點（1碼），9月不排除繼續升息。

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