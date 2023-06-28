鮑爾：就業市場仍強 Fed不排除連續升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾等世界主要央行總裁，28日齊聚歐洲央行中央銀行論壇。鮑爾演說指出就業市場依舊強勁緣故，未來利率須有更多限制性，Fed點狀圖顯示再升息二次機率高。

鮑爾周三在葡萄牙歐央年度論壇上示意，Fed接下來可能還會數度升息，甚至不排除背靠背連續升息的可能性。

鮑爾的言論無異重申Fed在6月例會的立場，聲明暗示今年結束前可能再升2碼。

歐洲央行（ECB）首席經濟學家萊恩（Philip Lane）27日對市場發出警告，通膨要降回2％目標還有得等，不要寄望ECB會在未來兩年內降息。

曾任愛爾蘭央行總裁的萊恩，27日參加葡萄牙辛特拉（Sintra）歐洲央行中央銀行論壇時受訪指出，歐元區經濟正處在「調整階段」，主要是升息效果逐漸顯現，薪資試圖追上物價上漲速度。

萊恩提到歐元區通膨雖有改善，但離2％目標還遠得很。他說：「我們幾年之內都回不去2％水準。我們今年在抗通膨上雖大有進展，特別是下半年，但通膨不會在幾個月內就驟跌至2％。」

萊恩的論點呼應ECB總裁拉加德的立場，拉加德27日在葡萄牙舉行的年度論壇上發表主題演講，稱歐央在打擊通膨上取得「重大進展」，但「還不能宣告勝利」。

萊恩建議決策者須堅持到底，讓貨幣環境保持限制性一段時日。他說：「利率須維持限制性一段時間，確保不會因任何新衝擊偏離2％目標，限制性能否持久很重要。」

萊恩認為未來幾年內看不到快速降息，有此預期也不適當。

歐央自去年7月啟動升息循環至今，已將基準利率調升400個基點，市場預計7月將再升25個基點（1碼），9月不排除繼續升息。

聯邦基金利率連十升後，Fed在6月例會決定讓升息暫時止步，但政策聲明仍釋鷹派訊號，暗示今年會再升二次。

延伸閱讀

Fed暗示升息 油價周線呈5月初來最大跌幅

暫停升息後 Fed高層再釋鷹訊

Fed升息循環未完待續 6月會議重點一次看