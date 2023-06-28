剔除殺手級難題! 韓砍「學測補教業」怪獸

南韓教育部26日宣布重大教育政策，每年舉辦的大學入學考試題庫將剔除中小學在課堂不教的「殺手級」超難考題。南韓全國小學到高中學生去年花在子女補習的費用總計逾6200億元台幣，尹錫悅政府盼這項新措施能降低南韓家庭的沉重經濟壓力，同時要遏止命題委員透過補教界牟利的亂象。

韓聯社報導，南韓教育部將推動一套「著重於國民教育且公平的大學修學能力測驗（College Scholastic Ability Test，CSAT，簡稱修能測驗）」，藉此打擊公立與私立教育機構疑似勾結而衍生的「殺手級難題」現狀。這類試題絕大多數根據大學課程產生，對於高中生而言難度超高。

南韓總統尹錫悅日前指示教育部要把公立學校沒教的超難題目從修能測驗剔除，引發各界議論，有紙媒以「讓修能變簡單」為標題報導此事。尹錫悅辦公室回應，剔除超難題型並不等於降低難度，重點不在於試題難易，而是公平競爭。

南韓家庭為子女課後補習花費金額驚人。日前一項調查顯示，去年全國從小學到高中的學生人數減少0.9%，然而學子補習費用總計26兆韓元（約新台幣6203億元）。

往年參加修能考試命題的人士曾遭指控向補習班販售殺手級難題練習題庫，或者受雇於民營教育機構執教。尹錫悅政府宣示要終結這種公立學校教師與民間補習業者聯手催生超難試題的怪象。

南韓教育部表示，剔除超難試題後，政府將確保修能測驗公平，不會讓參加補習反覆接受解題訓練的學生占盡優勢，同時讓在公立學校努力讀書的學生也能透過修能測驗獲得一定程度的鑑別。

南韓修能測驗每年11月第3個星期四舉行，這是全國最重要的大型考試之一，類似台灣的學測。南韓高中生為了考進頂尖大學往往努力備考多年，補習也成了許多家長或學子不得不採取的手段。

南韓教育部強調，政府將成立獨立委員會，負責把殺手級難題從修能測驗濾除，也會審查考試的公平性質。命題者選拔將以高中教師為主，自明年11月舉行的修能測驗開始實施。

此外，南韓政府也會禁止以往參與修能測驗命題人士向民營教育機構販售修能測驗練習題，這些人在一定年限之內也不得從事與修能測驗有關的講學或諮詢。南韓教育部還說，以不實或誇張廣告內容攬客的補習班也將面臨處罰。

南韓教育部表示，已從過去3年的修能測驗試題與模擬考題之中選出22道超難題目，新規上路後將予以剔除。教育部也提出其他相關配套措施以減輕補習費金額，例如修訂教育頻道節目內容、強化學校課後輔導。

文章來源：Gov’t to drop ‘killer questions’ from CSAT to reduce private education spending

文章來源：Yoon did not mean making college entrance exam easier: presidential office

（ 中時新聞網 栗筱雯）

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