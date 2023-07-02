美國就業報告將出爐 失業率料與前月持平

美國將在7月首周公布多項就業相關數據，當中又屬7日出爐的6月非農就業報告與失業率為重頭戲。聯準會（Fed）雖然在6月暫停升息，但暗示未來數月恢復升息的可能性極高，然而就業數據將是評估升息時間點的重要依據。

未來一周美國將有多項就業數據出爐，像是4日的JOLTS職缺報告、5日則將發布有「小非農」之稱的ADP民間就業報告，6日有初領失業救濟金人數與Challenger裁員數，以及7日最受市場矚目的6月非農就業報告與失業率。

根據財經網站Trading Economics對經濟學家的預估，6月非農就業新增人數將達20萬人，至於失業率預料與前一個月持平，維持在3.7％不變，此外平均時薪預料將月增0.3％。

回顧美國5月非農就業新增人數意外達到33.9萬人，比市場預期更為強勁，凸顯聯準會儘管自從去年3月以來已經連續十次升息，但美國就業市場依然強勁不減，所幸薪資成長在5月依然平穩，不至於大幅加重通膨壓力。

聯準會主席鮑爾日前在多次演說中提及，為減緩美國經濟成長並遏止物價壓力，未來升息仍有必要。不過鮑爾也提及目前美國緊縮循環已達到新的階段。在過去一年的初期階段，為盡快壓低通膨，加快升息腳步相當重要，但如今速度已不是優先考量的重點。

他強調未來數月聯準會可望繼續升息，不過速度會趨於溫和。至於升息時機的取決標準將倚賴陸續發布的經濟數據而定。

根據聯準會在6月會後公布最新的利率點陣圖顯示，大多數決策官員預計今年政策利率將超過5.5％，此外他們還把利率峰值預期上調50個基點，這意味今年升息次數至少還有兩次。