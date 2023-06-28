高盛看淡美經濟 唱旺這國未來3年增6~7%

根據印度商業英文大報經濟時報（Economic Times）於28日報導，美系高盛證券執行長大衛所羅門（David Solomon）表示，印度目前的成長軌跡很高，預估計未來3年的成長幅度在6至7%。

接受經濟時報專訪的所羅門指出，全世界各個執行長都認為，印度就是一個龐大的成長際遇，同時也認知到在當地投資會有一些挑戰。在過去1年內，全球經濟，尤其是美國要比預期來得更具有韌性。

所羅門認為，美國或許會經歷一段時間是0至1%成長，然後通膨是4%，這感覺就像是進入經濟衰退階段。有明顯的總經跡象指出全球成長趨緩，很難在短期看到美國通膨重新回到2%。有一連串顯而易見的總經動向，會引發通貨膨脹，例如地緣政治、能源轉型期，以及供應鏈調整時，故這些情況發生的話也是不同的阻力。

3月份矽谷銀行破產後，美國區域性銀行陷入危機，聯邦監管機構以及美國財政部，對11家較大的銀行業者，決定注資第一共和銀行（First Republic Bank）300億美元一事表示欣慰。當時，高盛就是參與救援活動的銀行之一。

所羅門表示，地區性銀行業的危機是暫時的，只影響了少數業務模式非常特定的銀行業者。美國銀行系統正在處理一些問題，這些問題終究還是需要更多的資金，進而引發更多的合併。

（時報資訊 柳繼剛）

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