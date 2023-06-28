難怪台積電美廠難找人 這家美企薪水超趕給

台積電在美國亞利桑那州的新廠房面臨人才難找的困境，外媒分析，台積電在文化衝突、薪資待遇、工作要求等面向上，難以吸引美國的求職者，以美國人工智慧研究公司OpenAI為例，該公司的年薪中位數約達92.5萬美元（約新台幣2900萬元），比台積電美國工程師平均年薪落在13.8萬美元（約新台幣430萬元）高出不少。

根據國外薪資網站Levels.fyi資料，人工智慧領域人才的薪資水準相對可觀，OpenAI工程師的薪資範圍，大概從32.5萬美元（約新台幣1020萬元）到137萬美元（約新台幣4300萬元）不等。

資料顯示，OpenAI公司提供的年薪中位數約92.5萬美元（約新台幣2900萬元），當中包括30萬美元的基本工資，加上OpenAI的股票獎勵約62.5萬美元。

至於台積電的薪資，美國人力資源網站Glassdoor上數據顯示，台積電美國工程師平均年薪約落在約430萬元新台幣，台灣去年員工平均年薪則為317.5萬元台幣，碩士畢業的新進工程師年薪200萬元台幣起跳。

台積電正在美國亞利桑那建廠，但在員工招聘方面卻出了問題，美國《財星》（Fortune）近期報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言說，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」今年1月台積電另1名工程師也寫到「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

針對美國廠前任、現任工程師控訴工時長、管理嚴格，台積電董事長劉德音日前則在股東會上回應，「不願意值班的人，就不要來參加這個產業。」

（中時新聞網 邱怡萱）

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