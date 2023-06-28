瑞銀傳舉起裁員大刀 將裁瑞信半數員工

外媒27日援引知情人士報導，瑞銀集團（UBS）完成收購瑞士信貸（Credit Suisse）後，計劃自7月起裁撤瑞信半數以上員工，預計今年有三輪裁員，另外兩輪暫定於9月及10月實行。

瑞銀於6月稍早宣布完成收購瑞信，締造2008年以來全球銀行業規模最大合併案，併購完成後，瑞銀的全球員工人數躍升至12萬人，其中4.5萬人來自瑞信，不過，瑞銀集團執行長安思杰（Sergio Ermotti）早前曾指出，收購瑞信後該公司將做出痛苦的裁員決定。

據消息人士指出，瑞信在倫敦、紐約以及部分在亞洲的銀行家、交易員及後勤人員將首當其衝，幾乎所有業務都可能受到影響，員工已被告知今年將有三輪裁員，第一輪預估於7月底進行，另外兩輪可能於9月和10月實施。，瑞銀計劃將合併後的員工總數減少約30%，即3.5萬人

知情人士透露，瑞銀最初期盼能留住表現前20%的員工，但許多表現優異的員工已離職或是已被挖角，諸如德銀、富國銀行、Jefferies Financial Group等競爭對手皆競相挖走瑞信的員工，不過至少在短期內，該行仍需留住負責管理瑞信向富裕客戶的結構性貸款以及股票衍生品產品相關服務的人員。

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