美經濟數據佳 那指升1.7% 道瓊終結連6跌

美國最新數據優於預期，顯示經濟仍然具有韌性，市場情緒受到提振，華爾街股市27日開高走高，道瓊工業指數終場收漲逾210 點，終止連續六個交易日下跌，那斯達克指數則揚升近1.7%，創下一個月最大漲幅。

道瓊工業指數收盤上揚212.03點，或0.63%，收33,926.74點；標普500指數上漲49.59點，或1.15%，收4,378.41點；那斯達克指數大漲219.89點，或1.65%，收1,3555.67點；費城半導體指數勁揚126.640點，或3.60%，收3,642.412點。

數據方面，美國5月新屋銷售為76.3萬間，高於預期值67.5萬間以及4月修正值68萬間，以年率計成長12.2%，遠遠高於預期的下跌1.2%。

此外，美國6月消費者信心升至109.7，升至去年1月以來的新高，消費者對未來12個月的通膨預期，從5月的前值6.1%降至6%，寫下2020年12月以來新低。

5月耐久財訂單則是月增1.7%，優於預期的下滑0.8%，核心資本品訂單增長0.7%，未如預期增長停滯，顯示聯準會激進升息之下，企業仍進行長期投資。

種種數據皆顯示美國經濟仍有韌性，市場擔憂緩和，避險情緒退燒，美國國債價格回落，殖利率回升，10年期美債殖利率在美股盤初曾接近3.69%，刷新當日低點，隨後迅速拉升，早盤尾聲時曾接近3.78%，到債市尾盤時約為3.76%，日內升約4個基點；2年期美債殖利率在美股盤初下破3.65%，美股午盤曾升至4.77%，到債市尾盤時約為4.76%，日內升近2個基點。

個股方面，輝達與雲端資料分析公司Snowflake宣布建立合作關係，將幫助金融、醫療保健和零售等產業的客戶，使用自家數據來構建人工智慧（AI）模型，激勵輝達股價27日收漲3.06%，報每股418.76美元。

特斯拉與瑞典汽車製造商Volvo簽屬協議，Volvo電動車得以使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的超級充電站，此外，美國汽車工程師學會宣布支持特斯拉的北美充電標準（NACS）成為美國的充電行業標準，利多消息帶動特斯拉股價收紅3.80%至每股250.21 美元。

大型科技股27日普遍上揚，Meta因花旗上調其目標價，並且重申買入評級，股價收漲3.08%，來到287.05美元；微軟終場揚升5.97美元，漲幅1.82%，收報334.57美元；連跌兩日的蘋果收漲2.79美元，漲幅1.51%，收在188.06美元；刷新上周四所創的收盤歷史高位；亞馬遜揚升1.85美元，漲幅1.45%，收在129.18美元；Google則下跌0.08美元，跌幅0.07%，收報119.01美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.97美元，漲幅1.97%，收報102.08美元；日月光ADR攀升0.08美元，漲幅0.92%，收在8.81美元；聯電ADR則下挫0.05美元，跌幅0.62%，收報8.02美元。

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