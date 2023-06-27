法人：美股短線恐迎技術性回檔

據統計，從2022年10月熊市低點起算，美股已上漲25％，聯準會（Fed）按下升息「暫停鍵」，多數法人雖持續看多中長線美股，但短線操作建議謹慎為之。

FXTM富拓指出，S&P指數過去幾個月強勁反彈，從3,580點攀升至4,397點，漲幅達22％，該指數最近突破的一道關鍵防線是4,308點從短期看，相對強弱指標（RSI）達到72，代表市場處於超買狀態，很可能迎來技術性回檔。

富蘭克林證券投顧認為，目前美國股市與基本面呈現脫鉤，主要反映市場預期經濟有機會實現軟著陸，加上史坦普500指數自低點以來反彈超過兩成、進入技術性牛市，市場擔憂錯失股市行情而進場，支撐股市表現強勁，然美股評價拉高後仍須慎防回檔，建議股市採取逢回分批或者定期定額方式布局。

安聯投信則表示，美國實質利率陸續回到正值之上，預期接下來升息空間有限，隨著升息循環接近尾聲，長期來看，對股市為利好，估值修正的風險正在逐漸下降，有助於股市維持長期震盪走升。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰分析，Fed在6月利率決策會議暫停升息，將政策利率維持在5％～5.25％區間，這是利率連十升後首次停下腳步，雖然主席鮑爾暗示，今年有意再升息兩次，但整體看來，下半年升息動作可望暫告一段落，使得流動性擔憂下降，將支撐風險性資產表現。

6月為財報空窗期，債務上限問題也已順利解決，短線並無重大風險事件，有利美股維持高檔整理，建議遇回可分批布局美股基金。

富蘭克林投顧建議，美股若回檔時可分批或者定期定額方式布局的類股或族群，相對看好具備結構性趨勢引領的投資主題，數位轉型題材，涵蓋雲端平台、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、AI、5G等科技基金或脫碳轉型基礎建設、氣候變遷等長線主題式基金。