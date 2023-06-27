拉加德放鷹 歐央升息機會增

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）27日表示，歐元區高通膨問題已進入新階段，且恐將持續一段時間，這意味該央行對抗物價壓力，還有一場漫長戰役要打。

拉加德此番鷹派言論，更讓市場認定歐央接下來兩次決策例會將升息，歐元應聲走高到1.0950美元附近價位，另外歐元兌英鎊也跳升到0.8600英鎊附近。

Erste集團分析師認為，只要美國經濟數據顯示，聯準會的升息循環即將告一段落，然而歐央仍然持續緊縮步調，歐元兌美元在第三季可望進一步攀升到1.11價位。

拉加德在葡萄牙辛特拉舉辦的歐洲央行年度論壇中談到：「歐元區通膨太高、而且預料將維持長久時間。」不過她也補充，歐元區的通膨挑戰性質正在改變，隨著不同的經濟主體企圖將成本互相轉嫁，導致通膨正分階段在經濟中發揮作用，這也解釋為何歐洲通膨持續居高不下的事實。

自從歐央去年7月啟動升息循環以來，迄今已調高400個基點。數據顯示，歐元區5月整體通膨年增6.1％，比4月的7％大幅下滑，但還是高出歐央設定的2％目標。拉加德說，「雖然我們已經取得重大進展，但面臨更持久的通膨，我們還不能宣稱取得勝利。」

部分經濟學家認為，歐央持續升息將導致經濟大幅放緩，因此猜測該央行的貨幣政策方向近期可能出現逆轉。

對此揣測，拉加德強調歐央必須明確表態，確保外界不會有歐央政策將快速轉向的預期發生。她說央行在近期不太可能滿懷信心的宣布，利率已經達到峰值。這也說明歐央政策需要透過逐次會議進行討論，然而取決的依據是經濟數據。她還說若無意外，歐央將在7月繼續升息。

此外歐央管理委員會委員辛庫斯（Gediminas Simkus）同一天接受採訪時也指稱歐洲通膨仍處在過高水平，他不排除9月再度升息的可能性。

根據貨幣市場定價，歐央料在7月與9月再度升息，將讓存款利率今年稍後將攀高到4％高點。

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