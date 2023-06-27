台積電日本客戶股價狂飆6倍 後台更驚人

台積電日本客戶超旺 股價瞬間飆漲6倍 原因曝光超驚人

人工智慧熱潮在全球發酵，日本客製化設計系統單晶片（SoC）廠商Socionext從去年10月上市後，短短8個月股價飆漲6倍，光是近一個月就翻了1倍，背後除了人工智慧話題助攻外，Socionext是富士通（Fujitsu）與松下（Panasonic）合併旗下系統晶片部門而生的公司，強大的體質更是飆漲的另一大原因。

Socionext去年上市後的股價約落在4420日圓左右，今年6月中一度飆到27720日圓，不到一年時間就漲了6倍，且近一個月就漲了1倍，走勢相當驚人，21日衝到新高27720日圓後，回落至2萬日圓區間。

券商Okasan Securities分析師Rina Oshimo表示，Socionext是日本唯一一家生產客製SoC的日本上市公司，由於Socionext是接到訂單後，才按照客戶的需求進行開發與生產，商業模式與產業領導者輝達及超微有所不同。

基金CC Japan Income&CC Growth Trust持有Socionext股份，投資組合經理Richard Aston說：「我們認為系統單晶片在汽車自動駕駛、移動通訊、5G和潛在的6G領域都有非常巨大的成長潛力，這會是一項長期投資。」

近期Socionext股價下殺引起市場關注，諮詢機構Asymmetry Advisors分析師Tim Morse提到，公司獲利前景遼闊，在產業中也有獨特的地位，但股價確實上漲太快了，如果接下來看到投資者獲利了結，並不是一件很奇怪的事情。

值得一提的是，Socionext是台積電與聯電的客戶，有6成的產品委由台灣業者代工，2021年初也曾公開宣布由台積電代工生產新上市的5奈米車用晶片。

（中時新聞網郭宜欣）

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