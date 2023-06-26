市場觀望俄局勢 那指跌1.2% 特斯拉崩6%

俄羅斯政治動盪雖平息，但投資人仍關注全球地緣政治局勢，市場態度審慎，華爾街股市26日走勢震盪，科技股領頭下挫，投資人靜待本周即將公布的經濟數據，三大主要指數終場皆收黑。

道瓊工業指數小跌12.72點，或0.04%，收33,714.71點；標準普爾指數下跌19.51點，或0.45%，收4,328.82點；那斯達克指數挫跌156.74點，或1.16%，收13,335.78點；費城半導體指數小漲9.07點，或0.26%，收3,515.77點。

數據方面，美國6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為負23.2，雖較前值負29.1有所攀升，但 低仍低於預期值負20。

另外，美國將於本周五公布最新個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure，簡稱PCE），市場預估5月數據將進一步放緩，從前一月的4.4%滑落至3.8%，剔除波動性較高的食品和能源價格後，核心PCE年增率料將落在4.7%，增幅與4月相等。

地緣政治方面，瓦格納傭兵組織於24日對俄羅斯發動叛變，但不到一天後在白俄羅斯總統的斡旋下宣告落幕，俄國總統普丁26日對此發表公開談話，稱叛亂事件的的組織者將被繩之以法，任何勒索和組織內部叛亂的企圖都將以失敗告終，並指出瓦格納集團的絕大多數成員都是愛國者，感謝他們在向莫斯科推進的過程中調頭，避免發生進一步流血事件。

瓦格納集團首領普里高津（Yevgeny Prigozhin）則是稱部隊早前向莫斯科挺進，目的並非要推翻俄羅斯領導層，而是因為受到不公平對待。

26日，10年期美債殖利率最多回落5.79個基點，報3.67%，2年期美債殖利率一度跌4.68個基點至4.69%，之後回升至4.74%。

個股方面，特斯拉遭高盛分析師Mark Delaney下調評級，Delaney認為新車定價環境日益困難，且特斯拉最近股價已累積頗大升幅，因此將特斯拉的評級由「買入」降至「中性」，特斯拉26日收盤重挫15.55美元，跌幅6.06%，收在每股241.05美元。

另外，蘋果計傳出將在今年秋天推出iPhone 15之際，一併推出新型的Apple Watch Ultra，屆時亦預備推出新款Vision Pro，以及24英吋與30英吋的新款iMacs，蘋果26日收跌1.41美元，跌幅0.76%，收在185.27美元。

大型科技股周一面色鐵青，Meta下滑10.26美元，跌幅3.55%，收報278.47美元；Google挫跌3.93美元，跌幅3.19%，收在119.09美元；微軟下挫6.42美元，跌幅1.92%，收報328.60美元；亞馬遜下跌2.00美元，跌幅1.55%，收報127.33美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌1.80美元，跌幅1.77%，收在100.110美元；日月光ADR則逆勢上揚0.07美元，漲幅0.81%，收在8.73美元；聯電ADR攀升0.20美元，漲幅2.54%，收報8.07美元。

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