德國競爭力排名被陸超越 外媒:主因恐是這

瑞士洛桑管理學院（IMD）每年推出世界競爭力排名一向受到各國的重視，在今年的榜單上，德國排名第22，較去年下滑了7位，令德國各界更為訝異的是，今年競爭力排名首度落於中國之後。德國媒體引述專家分析稱，排名下滑的有許多原因，比較重要的可能是稅務負擔過重、高通脹、基礎設施不足與去工業化引起普遍的擔憂。

《德國之聲》報導，瑞士洛桑管理學院的競爭力排名引起了德國各界的關注，在64個國家的排名中，前3名分別是丹麥、愛爾蘭和瑞士，中國位居第21位，德國第22位。

《經濟週刊》分析認為，德國的排名下滑，一個重要的原因可能是稅務方面的負擔之重。德國政府與其為英特爾這樣的大公司提供數十億歐元的資助，不如從總體上改善德國對所有企業的吸引力。這包括減稅、減少官僚主義等。

瑞士《新蘇黎世報》則認為，德國高通脹、基礎設施不足以及人們對去工業化的擔憂，也是其中的原因。無論如何，2年前的世界經濟論壇排名中，德國還位列第9位。

瑞士從去年的第2位降至第3位，有分析認為，或與瑞信集團危機有關。在排行榜前10名中還包括：新加坡、荷蘭、台灣（第6位）、香港、瑞典、美國和阿拉伯聯合大公國。

報導說，台灣比去年上升一位，香港比去年下降2位，中國則下降4位。

該排名所反映的是一個國家私有經濟領域的看法。瑞士洛桑管理學院使用164個硬指標以及對6400名經理人的問卷調查，來對一個國家的競爭力作出結論。這些數字流向四大領域：經營能力、國家效率、企業效率、基礎設施。

排名體現出，小國家往往得到更高的評分。這是因為小國家在面對世界經濟的不確定性時，在政策上具有更大的靈活性。

文章來源：競爭力排名 德國不及中國？

（ 中時新聞網 盧伯華）

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