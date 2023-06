美經濟敲響喪鐘? 他爆1景象前所未見

評估美國經濟衰退即將到來的美債殖利率曲線倒掛出現惡化,上周五2年期債殖利率4.75%,10年債殖利率3.74%,利差升破1個百分點,創逾40年新高。除了債市衰退指標顯示美國經濟前景不妙,《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)也稱週末餐廳竟然空蕩蕩,提醒投資人要做好經濟崩潰的準備。

羅伯特清崎近日在推特分享,週末到自己最喜歡的日本餐廳用餐,他稱讚該餐廳食物很棒、價格也很便宜,但週六晚上這家餐廳竟然空蕩蕩沒客人,令他十分意外。

羅伯特清崎進一步表示,大家不必是經濟學家才能知道問題所在,他並呼籲大家聰明點,不要相信美國總統拜登、財政部長葉倫和聯準會的說法,要為經濟崩潰做好準備。

羅伯特清崎看壞美國經濟前景,他並在文末建議投資人,買進黃金、白銀以及比特幣。

英國《金融時報》則稱,美國聯準會(Fed)暴力升息使利率上揚,加上美國區域性銀行危機緊縮信貸及遠端工作等利空因素影響,美國商業不動產正面臨龐大危機。該媒體示警美國老舊的商辦首當其衝,其他房地產也難以倖免。

( 中時新聞網 邱怡萱)

Sitting in favorite Japanese restaurant. Food great prices low. The place is empty on Sat night. Employees do not have to be economists to know something is wrong. Please be smart. Don’t believe Biden, Yellin, Fed. Prepare for crash. Buy gold, silver BC.