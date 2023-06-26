欲返30年前榮耀 日半導體重整現況曝

半導體材料製造業者JSR的董事會，已排定26日舉行，會中預計討論日本政府與民間合組的投資機構JIC，將以1兆日圓收購全球光阻劑龍頭JSR一事。同時，也凸顯日本政府，想要重建半導體版圖的決心。

1970年代，發明電晶體與IC晶片的美國，開始慢慢稱霸世界半導體市場。但好景不常，日本仗著國內消費者產品大量需要晶片下，在1980年代時期，電腦的記憶體項目就超越美國，且在80年代後期市占率已躍居全世界一半以上。

在美國驚覺半導體產業已被日本整碗捧去時，在1990年代開始全力打壓日本。終於，1993年時美國又超過日本，再度成為全球最強半導體國家。經過這30多年，日本對晶片產業的影響力，已從當初過半大減至僅剩不到兩成。

此時，日本首相正加速想拿回半導體的話語權，廣邀各國大廠至日本蓋廠，並提供各項租稅優惠以及補助金。現在又主導業者這項上兆日圓的收購案，就是要強化整條供應鏈。

去年11月，台積電宣布斥資70億美元在九州熊本新蓋一座晶圓廠，預計2024年開始量產12以及16奈米晶片。投資大股東包括索尼集團，以及汽車零組件大廠商電裝等，都是台積電日本這座廠的未來主要客戶。

美國記憶體業者美光在5月曾表示，在日本政府支持下，未來幾年要在極紫外光高階製程（EUV）投資5000億日圓，約35億美元。美光表示，將成為首家把EUV技術引入日本量產的晶片製造商。

至於三星電子，路透社3月接獲爆料，這家韓國最大財閥正在考慮，將在位於橫濱現有研發中心附近，建立自己首條晶片封測產線。這整項新投資案，據悉規模在300億日圓左右。

日本8家大財團以及政府共同支持成立的Rapidus，今年2月表示，將在日本北海道的千歲建立晶片廠。Rapidus與IBM合作研發以及量產高檔2奈米晶片，希望在投入量產之前，先於2025年推出原型產線。

日本政府曾指出，計畫最晚到了2030年，能將日本製造的晶片，銷售量大增3倍，上看15兆日圓，故補貼台積電4760億日圓，大約是蓋廠成本的一半。從日本政府先拿到700億日圓補助金的Rapidus，可望再有額外3000億日圓補貼。三星應也可得到150億日圓左右。

日本3月時表示過，將限制23種晶片製造設備出口，讓自身的技術管制，與美國壓制中國大陸製造先進晶片能力的方式都是一樣的。日本雖沒有將中國大陸列入限制對象，但日本製造商需要有政府發的出口許可，才能出貨至全球各地。

JIC基金於2018年設立，日本政府出資200億美元，用來支持日企，提高日本競爭力。JIC已取代2009年成立的INCJ（產業革新機構）資金及時雨角色。過去，INCJ也幫助過車用晶片大廠瑞薩電子，以及日本顯示器公司（Japanese Display）。

（時報資訊 柳繼剛）