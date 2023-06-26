買盤進駐 日經早盤黑翻紅

進場撿便宜日經晨收小紅

日經指數26日早盤雖開低近400點，但逢低買盤進駐下，日線連兩天大幅下挫約2.4％的日經，早盤結束時，暫收32,846.24點，小漲64.7點或0.2％。同時，東證收2,268.33點，也小漲3.6點或0.16％。

海運業者表現較佳，一度上漲2.5％，像是商船三井大漲2.8％、日本郵船大漲2.24％，以及川崎汽船更是飆升3.48％。豐田汽車23日跌至6月13日以來最低後，股價反彈0.57％。大幅下修2.7％的尼康狂漲逾5％，一度創4年多新高。

不過，電力以及天然氣跌幅較大，在23日曾漲至近4年新高後，一度走跌約1.23％。其中，東京電力公司大跌2.82％較大。

技術面來看，目前日經指數14日RSI（相對強弱指數）約在60，低於大多數認為出現超買的70。RSI位於0至100之間，指數愈高表市場愈熱，愈低則愈冷，通常也被稱為反指標，因為愈熱可能會下跌，反之亦然。

日本財務省（MOF）於26日表示，日圓匯價若震幅過大將不會袖手旁觀。同時也示警，近期日圓上下波動貌似較大。當被問及是否會進場干預日圓走勢，日本政府也回答，不會排除任何可能的選項。

（時報資訊時報編譯柳繼剛綜合外電）