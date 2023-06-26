日圓持續疲弱態勢 貶至8個月最低

日銀維持超寬鬆貨幣政策，帶動日圓持續走疲，根據台銀26日上午最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價一度掛出0.2195元，為2022年10月下旬以來新低價，拿新台幣5萬元可換到22萬7,790日圓，可較今年1月中下旬多換近2萬日圓。

端午連假期間美元走強，韓元、澳幣、新加坡幣等相對走弱，在全球積極升息打通膨下，日本考量經濟成長，獨樹一格宣布將繼續維持長期實施的超寬鬆貨幣政策，今年4月以來日圓持續疲弱態勢，貶勢不止。

根據台灣銀行26日上午最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價一度掛出0.2195元，為2022年10月下旬以來新低價，新台幣1萬元可換到4萬5,558日圓。

若以新台幣5萬元旅費換算，在今年1月中下旬相對高點0.2405元換匯，可換得20萬7,900日圓，目前同樣旅費則可換得22萬7,790日圓，較今年1月中下旬多換近2萬日圓，形同多賺一趟日本來回機票還有找。

展望後市，日圓匯率是否持續疲軟，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超較保守看待，他近日指出，日圓後市續下探145甚至150的可能性偏低，美國最新利率點陣圖顯示還有2碼升息空間，無論最後美國升息1碼或2碼，美元偏強格局屆時可能出現反轉，日圓持續貶值空間較低。

林啟超表示，後續要注意的是日本央行是否有意放寬殖利率曲線控制政策，若政策改變將有助日圓升值，須留意日圓是否出現急升可能；至於目前是否是民眾買進日圓好時機，他指出「台灣人應該已經滿手日圓」，現在日幣非常便宜，價位很不錯。

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