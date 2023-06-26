被陸車打趴！這韓系車銷量6年暴跌近八成

近年中韓關係惡化，加上中國品牌車崛起，南韓現代汽車在中國銷量6年暴跌77%。日媒報導，現代汽車宣布將出售2間中國工廠，並提高剩餘2座工廠的生産效率，作為新興市場的出口基地，而在中國市場銷售的車款也從13種砍至8種。

2016年之前，中國都是現代獲利豐厚的市場，但隨著市占率遭中國競爭對手搶食，當前中國市場風險大增。

日經新聞報導，2016年，現代汽車銷量曾高達113萬輛，到去（2022）年只剩下26萬輛，6年間銷量狂掉77%，是一大警訊。

現代汽車與北京汽車的合資工廠於2002年在北京投產，全盛時期在中國有5家工廠，產能增加至165萬輛，但目前在中國大陸工廠縮減至2座，關閉原因是中韓關係惡化及中國品牌車崛起。

報導指出，現代汽車未來將提升剩餘兩家工廠的生產效率，並作為新興市場的出口基地，同時將中國車款從13種砍至8種，專注於高性能車型。

三星證券分析，現代汽車在中國大陸市場遇冷風，不過2022年在中國銷售僅占現代集團全球銷售量約5%，即使重心從中國市場轉移，在美國、印度市場產能將持續增加，至2026年全球銷售量可望衝上920萬輛。

（中時新聞網 吳美觀）

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