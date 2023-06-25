對抗通膨戰爭 國際清算銀行籲堅定升息

國際清算銀行（BIS）25日警告，全球經濟在對抗通膨方面正處於關鍵時刻，呼籲各國應進一步升息以控制通膨。BIS同時認為，通膨居高不下愈久，貨幣緊縮力道就需要愈大、時間愈長，而這恐怕令全球銀行系統面臨更大風險。

報導稱，BIS總裁卡斯登斯（Agustin Carstens）25日在該組織發布的年報中指出：「全球經濟正處於關鍵時刻，我們必須應對嚴峻挑戰。過度追求短期成長的時期已經過去，如今的貨幣政策必須專注於恢復物價穩定。我們必須鞏固財政政策。」

報導指出，儘管各大央行過去18個月來持續升息，但許多先進國家的通膨形勢依然高燒不退。借貸成本大幅攀升的結果，甚至引發金融危機以來最嚴重的銀行業危機。

美銀分析師統計，過去兩年來全球升息次數達到驚人的470次，而自金融危機爆發以來共降息1,202次。美國聯準會在這一波升息循環升息500個基點，歐洲央行調升400個基點，許多開發中國家甚至採取更激進作為。

BIS貨幣與經濟部門負責人波瑞歐（Claudio Borio）表示，儘管英國與挪威央行上周宣布升息兩碼、幅度超出預期，凸顯各大央行全力壓制通膨的努力，但「通膨恐持續攀升」的民眾預期心理也開始顯現。

該報告指出，以二戰後的標準來看，各國央行如今面臨的挑戰是獨特的，換言之，多數國家須同時應對通膨飆漲與脆弱金融系統兩大問題，這是以前沒有出現過的狀況。

BIS警告，通膨維持高檔的時間越長，央行貨幣緊縮幅度也要更強更久，而這意味著：銀行業進一步爆發問題的可能性「實質存在」。波瑞歐表示：「全球央行一定能讓通膨受到控制，恢復物價穩定是他們的職責所在。真正的重點在於：這需要付出什麼代價。」

BIS認為「經濟軟著路」的機率確實存在，亦即：調升利率又不引發經濟衰退或重大銀行危機，但該機構坦言，此目標要達成的難度極高。

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