陸鋰電池攻勢凌厲 德企憂汽車工業遭箝制

經過陸企的縝密佈局，中國在全球鋰原料的激烈爭奪中已遙遙領先其他國家的競爭對手。目前全球鋰電池供不應求，歐美國家對中國鋰電池形成高度依賴，他們擔心一旦政治上陷入緊張，對中國原料的依賴將成為嚴重的問題。

《德國之聲》指出，在全球掀起了爭奪鋰原料的激烈競爭中，德國和歐洲的處境則變得越來越被動。而中國企業早已投資數十億美元確保在非洲和拉丁美洲的鋰礦開採權，專家們相信，截至2025年，中國將掌控全球鋰礦產量的1/3。

基爾經濟研究所教授海德蘭（ Tobias Heidland）呼籲，德國工業界應加強供應鏈的多樣化建設，對中國鋰產品的依賴，對德國企業構成了極大的危險。一旦德中關係陷入緊張，德國企業將失去這項汽車工業上的重要產品來源。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也對歐盟對中國原料的高度依賴提出警告。她表示，歐盟的鋰產品97％來自中國，而2050年時，對鋰的需求將增加17倍。同北京政治關係出現緊張的情況下，對中國原料的依賴將成為問題。

報導說，同歐洲企業相比，中國在南美和非洲的投資更具競爭力，因為中國企業較少需要考慮環保及人權標準，但同中國企業合作頭疼的事情也少，不必考慮那麼多的法律條款，不必為環保標準擔憂，更不必擔心來自非政府組織的投訴。如果考慮更多環保問題，就會提高成本，肯定會比不過中國企業。

報導指出，中國企業在非洲的辛巴威、民主剛果、迦納、納米比亞以及馬利等國擁有438萬噸鋰礦的儲量，這些國家每年的實際產量卻只有4萬噸，預計2030年時產量將可提高至每年50萬噸，其中辛巴威將是主要出產國。

中國投資者對這些鋰礦早已採取了行動，過去三年投資了至少100億美元以上，此外還包括其他電動汽車所需的其他原材料，如鈷、錳、鎳和石墨等，其中很多礦產也都是控制在中國企業的手中。

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：中國發起鋰電池攻勢 德國處境艱難

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