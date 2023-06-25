全球央行決策會議近尾聲 瑞典央行估升1碼

全球央行的6月決策會議將在本周步入尾聲，不過當中還有一個引人關注的央行會議，那就是29日瑞典央行召開的貨幣政策例會。由於當地通膨降溫速度緩慢，加上瑞典克朗持續表現疲弱，市場預料該央行在本周將調高利率1碼。

瑞典銀行分析師尼爾森（Carl Nilsson）與尼森（Glenn Nielsen）聯手發布報告指出，鑒於瑞典核心通膨率高出預期，瑞典央行目前依然無法掉以輕心。



據瑞典統計局在本月14日發布的數據顯示，該國5月消費者物價指數（CPI）年增9.7％，雖然比4月CPI的年增10.5％下滑，但仍舊高出市場預期的9.4％。丹麥最大銀行Danske Bank將瑞典5月通膨下滑速度不如預期，歸因於碧昂絲效應的影響。該銀行解釋，由於美國流行音樂天后碧昂絲5月曾到瑞典首都斯德哥爾摩舉行巡迴演唱會，當地飯店、餐廳價格飆漲，導致5月通膨降溫緩慢。



此外尼爾森與尼森在報告中還提到另一個令瑞典央行憂心的問題，就是瑞典克朗的疲弱走勢，累計年初迄今，瑞典克朗兌美元匯價已重貶約3.65％。瑞典央行除了聲稱克朗的匯價走勢並不合理，還警告若克朗持續走貶，將可能會對瑞典央行的貨幣政策造成直接影響。



目前尼爾森與尼森已預測瑞典央行本周將調高利率1碼、9月再度上調1碼，使得政策利率將達到4％。

由於全球通膨目前仍存在明顯的上行風險，使得全球利率見頂的時間往後推延。累計本月以來包括澳洲、加拿大等央行重啟升息腳步，英國、挪威央行則是意外擴大升幅，歐洲央行則是持續緊縮政策。聯準會雖然暫時停止升息，但卻釋出鷹派訊息，也為7月上調利率進行鋪路。