松下 將返日建自動化產線

日企持續將產能從中國移出，松下（Panasonic）近日宣布，將斥資100億日圓在滋賀縣建新產線，預計擴大日本產能至當前的4倍，逐步將中國產能轉移回日本。

日經亞洲報導，松下22日公告，斥資100億日圓在其滋賀縣草津市的工廠建造新生產線，透過自動化設備讓產能大幅增加，預計從2023財年開始將部分空調的產能從中國轉移到日本，預計2024財年日本生產比重會從目前的10％提升至40％。

報導指出，松下將把高階空調和室外壓縮機等部分的製造任務都從中國廣州工廠轉移回日本，並且在2024財年更進一步，中階空調產品的生產工作也將在日本進行，讓本土產能占比大幅擴大至總量的40％。

除中美對抗等大環境因素外，當前自動化設備技術的升級或許也成為外企不繼續將中國視為世界工廠的原因之一。報導指出，松下新的產線將透過自動化設備來檢查空調，並有機器人組裝室外壓縮機，預計生產到交貨時長僅需要當前廣州製造的25％。

松下預計將廣州工廠閒置產能拿來應對中國市場的空調需求，增加在當地產量。不過報導指出，松下此舉主要是擔憂再有類似新冠疫情、中國封控之類的事件，將相當程度的產能轉移至中國以外並且提升自動化程度，防範如疫情造成的供應鏈中斷等風險。

松下控股近期頻繁有縮減中國業務的動作，該公司在5月表示，為聚焦因電動車而需求巨大的鋰電池產品，旗下松下能源退出鉛蓄電池生產業務，唯一製造該產品的基地中國瀋陽廠房在5月31日結束營運。

日企近年陸續轉移中國產能，另一家空調製造商大金工業預計在2023年建成非中國空調供應鏈應對斷供風險。京瓷社長谷本秀夫年初曾表示，中國已不適合繼續作為世界工廠。