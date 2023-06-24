美企縮減工時 但持續徵人

在以往，美國企業縮減工時通常是經濟衰退的訊號，不過這次情況卻相當特殊，企業在減少工時之際又持續增聘勞工。專家將此歸因於受到疫後人力短缺影響，導致美企寧可縮減工時也不願裁員。

根據勞工部統計，5月民間企業員工每周平均工時降至34.3小時，低於2019年平均水平，也比2021年1月的每周35小時高峰下滑。

這看起來似乎是不祥徵兆，隨著經濟成長放緩、一些雇主為了因應可能衰退而削減工時。野村證券資深美國經濟學者雨宮愛知表示：「在過去工時減少，多是裁員潮爆發前的可靠預兆。」

不過這次經濟衰退訊號可能只是假警報，因為受到疫後特殊因素影響，雇主在減少工時之際仍持續增聘員工。勞工部資料指出，5月就業人數增加33.9萬人，也讓年初至今新增就業人數累增將近160萬人。另外4月裁員人數則比2019年每月平均裁員數減少近13％。

雨宮愛知認為，聘僱的高成本與先前的慘痛教訓，讓企業竭盡可能避免裁員。而且一旦景氣回升，他們也不用擔憂將面臨缺人危機。雨宮愛知表示，該情況與以往相當不同。

此外為了在工作與生活之間找到新的平衡，勞工也傾向減少工時。

專為卡車公司生產柴油引擎的American Fleet就是一個典型例子，疫情期間由於訂單不斷湧入，當時人力不足的該公司還經常要求員工加班。不過今年來經濟放緩、訂單銳減4成，公司選擇減少員工工時，但沒有計畫裁減人數。

American Fleet銷售經理帕得森（Mark Patterson）解釋，因為機械工人並不好找，所以公司並無砍人的想法。他還提到，根據最近貨櫃到港的情況來看，他預計銷售情況很快將開始好轉，不過仍須一些時間才能反應出來。

此外Inflation Insights創辦人夏瑞夫（Omair Sharif）補充，大批工人重返就業市場，使得工作量得以分散，勞工的工作時間也因而減少。