李強會法議長 拓綠色發展新合作

中國國務院總理李強上任後首次出訪，近日先後前往德國和法國。其於23日下午會見法國參議院議長拉爾謝時表示，期望中法雙方全面加強人文交流，積極開拓綠色發展等新合作。

李強24日結束行程後，於上午乘坐包機返抵北京，此次訪問德國達成一系列成果，隨後轉往法國會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）並出席新全球融資契約峰會，最後會見拉爾謝。

新華社報導，李強向拉爾謝表示，中方願同法方一道，鞏固傳統產業合作，積極開拓綠色發展等新合作領域，展開三方合作，中國式現代化建設將為法國企業提供巨大機遇。

拉爾謝則表示，法中都珍視主權，獨立自主，兩國關係充滿活力，法方願深化法中關係。法國參議院希望充分發揮法中友好小組作用，盡快重啟法參議院同中國全國人大的交流。

李強日前與馬克宏會面時表示，要深化核能、航空航太等傳統領域合作的同時，挖掘在環保、數位經濟、人工智慧、先進製造等新興領域合作潛力，鼓勵中企赴法投資。馬克宏指出，願與中企拓展綠色環保、新能源等新興領域合作。

此外，李強於23日上午出席新全球融資契約峰會閉幕式，該峰會是李強本次訪問法國的重要行程之一，藉此機會積極鞏固對歐關係並拉攏開發中國家。李強在會上呼籲，提高新興市場國家和開發中國家在國際金融機構的話語權，創造穩定的融資環境，中國並將以務實措施為開發中國家提供支持。李強還表示，中國積極推進綠色低碳轉型，並以負責任態度參與全球氣候變化。

中歐關係方面，李強於22日晚間在巴黎與歐洲高峰會主席米歇爾（Charles Michel）會面，表示希望歐方客觀理性看待對中合作，中歐沒有根本利益衝突，應增強互信，通過成功合作化解疑慮，雙方期望將透過歐中領導人會晤取得積極成果。