莫迪訪美 庫克：印度機會巨大

上任來首次赴美進行國是訪問的印度總理莫迪，23日在白宮會晤美國科技巨頭，蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、OpenAI執行長皆是座上賓，蘋果執行長庫克稱讚印度市場代表「巨大機會」，亞馬遜則宣布加碼投資印度，2030年前總投資規模達260億美元。

多位美國科技巨頭23日前往白宮，與莫迪進行1小時會談，討論投資印度的機會與挑戰。上周稍早，莫迪先見過特斯拉執行長馬斯克。

與莫迪的會面結束後，庫克對媒體表示，印度代表「巨大機會」。被問到蘋果是否會在印度持續擴張，庫克指今年稍早已在印度開設2家直營店。

白宮也透露，谷歌將就AI模型語音數據開放原始碼，與印度科學研究所合作。

開發聊天機器人ChatGPT的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），也現身白宮與莫迪會談。據消息人士指出，奧特曼和莫迪討論AI領域合作的機會。

美光（Micron）、應用材料（Applied Materials）等半導體大廠，趁著莫迪訪美的機會，宣布大舉投資印度。美光選定莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）要蓋封測廠，科林研發（Lam Research）計劃培訓6萬名印度工程師。

在執行長賈西（Andy Jassy）與莫迪會面後，亞馬遜23日宣布加碼投資印度，2030年前在這個南亞最大經濟體的總投資額達260億美元。

亞馬遜自跨足印度電商市場之後，已經投資65億美元，23日宣布再砸65億美元，主要也是用以強化當地電商業務，好與被沃爾瑪收購的Flipkart、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的實體零售商Reliance Retail競爭。

亞馬遜雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）於5月宣稱，2030年底之前，AWS將投資印度1.06兆盧比（129億美元）。

另一方面據《路透》報導，谷歌計畫在莫迪家鄉的古吉拉特國際金融科技城（GIFT City），成立全球金融科技營運中心。

谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）說，該公司斥資100億美元成立「印度數位化基金」，透過該基金持續投資印度。