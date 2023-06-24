南韓經濟崩潰? 68萬青年做這事洩致命警訊

南韓經濟表現持續低迷，根據韓聯社報導，經合組織（OECD）最新將南韓今年經濟成長預期下調至1.5%，明年成長預期也從2.3%下調至2.1%，主因是出口疲軟和私人投資意願減少。另有韓媒指出，因為生活成本不斷上漲，南韓已有68萬名青年將定期存款中途解約，以因應生活壓力激增。

根據《亞洲日報》報導，「青年希望存款」是南韓當局向青年族群推出的2年期定存產品，該產品年利率達10%，剛推出時吸引南韓大量年輕人申請，原本預期申請人數僅有38萬，但後來有近300萬人申請，部分銀行還因為申請人數過多導致系統當機。

金融監督院日前公布的資料顯示，上述定存商品去年2月剛上市時，申請人數約289.5萬人，但截至今年5月底，中途解約人數約有68.4萬人，占整體人數的23.7%，等於每4名申請使用者當中，就有1名中途解約。

報導分析，如果從年齡層來看，年齡越大，上述定存商品的中途解約率越低，其中19歲至30歲存戶中途解約率為27.9%，年滿30歲至34歲存戶的中途解約率則為21.2%。

若從儲存金額來看，定存未滿10萬韓元（約新台幣2600元）的中途解約率最高、為49.2%，儲存金額10萬韓元以上至20萬韓元 （約新台幣2600元至5200元）、占比約48.1%；儲存20萬韓元以上至30萬韓元（約新台幣5200元至7800元）占43.9%；儲存30萬韓元以上40萬韓元以下（新台幣7800元至1萬300元）的存戶則占40.3%。儲存50萬韓元（約新台幣1萬3000元）的青年中途解約率則最低、僅14.8%。

「青年希望存款」主推族群為年滿19歲至34歲的青年，存戶可自行調整儲蓄金額，每月最多可存50萬韓元。

（中時新聞網 邱怡萱）

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