亞洲這國拚半導體大國 老謝曝求台灣幫忙

隨著美中角力愈演愈烈，印度在地緣政治的角色也愈形重要，美國總統拜登在22日設國宴款待來訪的印度總理莫迪。財信傳媒董事長謝金河表示，世界再度出現再平衡戰略，各國大廠的生產基地從中國移出到印度，他看好印度可以複製中國的成長軌跡，成為全球第三大經濟體。目前印度正在大力吸引半導體企業設廠，老謝也透露，過去一年多來，印度派出代表來台灣，希望台灣協助印度建立半導體產業。

謝金河在臉書發文指出，中國經濟總量在1985年全球排名第九，大約只有3060億美元，印度排在中國後面，是第十名，雙方差距不大。但是1990年中國搖身變成世界工廠，全球爭相投資中國，企業來了，資金源源不絕流入中國，中國開始超法趕德，再追過日本，現在穩居第二，中國進一步稱霸世界的雄心。

他提到，隨著美中角力愈演愈烈，印度在地緣政治的角色也愈形重要，現在世界再度出現再平衡戰略，各國生產基地不斷移動，從中國移出到印度、東協、墨西哥。最近庫克造訪印度，宣示到2025年的iPhone有50%的比重在印度生產。莫迪訪美也前去拜訪Tesla的馬斯克，力邀Tesla到印度設廠。

近年印度為吸引半導體廠商投資，祭出100億美元獎勵計畫。謝金河也透露大家不太知道的事，過去一年多來，印度派出代表來台灣，希望台灣協助印度建立半導體產業。

他說，「目前印度GDP總值約3.17兆美元，中國已經超過18兆美元；印度人口已超越中國，但經濟總量只有中國的六分之一，從好處看，印度有低基期之利，可複製中國的成長軌跡，只不過，印度仍有很多瓶頸待克服。」

謝金河認為，過去20年來，印度股市從2904漲到63601，這個漲幅非常驚人。在中國寫下經濟傳奇的30年之後，下一棒印度開始複製超法、趕英、追德，最後會追過日本，穩居世界第三，值得拭目以待。

（中時新聞網 吳美觀）

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