俄傭兵頭子作亂 普丁陷入最大危機

對向來靠穩定和服從來掌權的俄羅斯總統普丁來說,傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)武裝叛亂,想必起碼會引發緊張不安,甚至可能導致更廣泛的不穩定,成為他全面侵略烏克蘭以來,個人最嚴重的國內危機。

據天空新聞(Sky News)網24日報導,普里格津是普丁的親密盟友,但他周五指控俄軍在烏克蘭殺害他手下約2,000名傭兵。而他在率軍越過烏克蘭邊境,攻進俄羅斯南部地區軍事總部後堅稱,這不是兵變,卻是針對國防部高層,主張正義的遊行抗議。

事件周六持續發展,莫斯科已加強維安,而普丁也聽取了相關簡報。而俄羅斯高層指揮官也訴諸社群媒體,要求許多身為囚犯,對普里格津幾乎沒有忠誠度的傭兵別聽他的話。

目前普里格津兵變對普丁政權的衝擊雖仍有待觀察,但可以肯定的,就是俄軍內鬥升高,將有助於烏克蘭部隊利用這混亂情勢,加強大規模反攻。

而據《政治》(POLITICO)新聞網24日報導,有俄羅斯官員說,普里格津的聲明和行動其實是要在俄羅斯領土上揭開武裝內戰序幕,並在俄羅斯軍人背後捅刀。

(中時新聞網 楊幼蘭)

普丁出面了!將發表電視演說

根據俄羅斯官媒「塔斯社」報導,克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,普丁很快將會出現發表演說,但並未提及具體時間。這也將是瓦格納傭兵組織發動叛變以來,普丁首度出面。

(A)瓦格納稱已控制俄軍基地!要求國防部長出面談判

(13:18更新) 根據路透社報導,傭兵組織瓦格納首腦普里格津現身俄國南部軍區總部羅斯托夫市(Rostov-on-Don)。他透過影片表示,已經控制城市內所有軍事基地,並要求國防部長蕭依古(Sergey Shoigu)及參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)出面談判,否則就要進攻莫斯科。

(B)美智庫:俄傭兵頭子矛頭對內 恐波及攻烏行動

(12:45更新) 美國智庫戰爭研究所(Institute of War)說,雖然傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津的目標在迫使俄羅斯國防部領導階層汰換,但由於克宮顯然反對他的行動,因此「不太可能成功」。

然而,據BBC新聞網24日報導,瓦格納集團只要設法控制南部的頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don),就可能影響俄烏戰爭,因為當地是俄羅斯南部軍區司令部的所在,對攻打烏克蘭十分重要。

(C)莫斯科促普里格津投降 採反恐措施

(11:45更新) 據《國會山莊報》(The Hill)和路透24日報導,就在傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)周五武裝叛亂,以推翻俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)之際,莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)周六說,首都已採取反恐措施,加強安檢和維安,並力促普里格津投降。

而據BBC新聞網報導,利佩茨克州(Lipetsk)州長說,連通莫斯科的幹道已關閉。先前他說,連通莫斯科和南部地區的M4公路上有俄軍車隊。

(D)俄羅斯鬧「窩裡反」 瓦格納傭兵攻進俄軍總部

(11:30更新) 根據東歐媒體「NEXTA」報導,瓦格納傭兵進入羅斯托夫,並已控制當地數個政府辦公大樓。稍早普里格津宣稱已擊落一架俄軍直升機。

(11:03更新) 根據路透社報導,俄羅斯當局將派軍隊前往南部地區,呼籲民眾避開連接莫斯科與南部地區的M-4南北向高速公路。這項消息由俄國南部沃羅涅日(Voronezh)地方政府發出。

根據路透、美聯社報導,俄羅斯傭兵組織瓦格納集團(Wagner)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)於24日透過社群平台Telegram宣稱,已經率領部隊越過烏克蘭邊境,攻進俄羅斯,進入俄羅斯南部地區軍事總部、羅斯托夫州首府「頓河畔羅斯托夫」(Rostov-on-Don),並已準備好與沿途的「敵對」俄軍作戰。

稍早普里格津在未提出佐證的情況下,指控莫斯科當局以飛彈攻擊瓦格納部隊,造成大規模死亡,他誓言展開報復。據悉,普里格津手中握有2萬5千名士兵。

普里格津說,「這不是軍事政變,而是要求正義之舉,」並將矛頭指向國防部長蕭依古(Sergey Shoigu)及參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov),稱他們密謀摧毀瓦格納軍團。過去他也曾指控兩人在俄軍損失規模一事向普丁說謊。

俄羅斯國營通訊社塔斯社(TASS)指出,普里格津呼籲推翻軍事高層後,莫斯科當局已著手加強安全措施。當地媒體播出的畫面顯示,裝甲車已經部署到首都莫斯科各處。

同時,俄羅斯聯邦安全局(FSB)發出聲明,指控普里格津發動「武裝叛變」,挑起「內部衝突」,已下令展開犯罪調查,並號召瓦格納戰士逮捕他。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示,普丁已經得知相關情況,「正在採取一切必要措施」。

文章來源:Wagner leader Prigozhin says his forces have entered Russian city of Rostov facing no resistance

文章來源:Moscow accuses Wagner head of mutiny, he says his forces enter Russia

(中時新聞網 黃凡甄、楊幼蘭)

傭兵頭子普里格津犯煽動武裝叛亂罪 俄檢察總長:面臨20年監禁

當地時間6月24日7時30分(台灣時間24日中午12時30分,瓦格納雇傭兵公司領導人普里格津發布影片講話稱,瓦格納武裝力量已經控制羅斯托夫地區包括機場在內的軍用設施,但俄軍執行戰鬥任務的飛機起降不受影響。

羅斯托夫市位於莫斯科南方約1000多公里。瓦格納今早的行動,率先佔領俄羅斯南部軍區總部大樓。

塔新社報導,俄羅斯國家反恐怖主義委員會今天宣布,普里格津的言論行為已成為以煽動武裝叛亂罪立案的依據; 委員會要求立即停止違法行為。

隨後,俄羅斯總檢察長辦公室表示,刑事立案合法、正當。 該辦公室承諾對普里戈任的行為提供法律評估。 普里格津創始人可能面臨12至20年監禁。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)新聞辦公室表示,普里格津的言論和行動實際上是呼籲在俄羅斯領土上爆發武裝內戰,並在背後刺傷與親納粹烏克蘭軍隊作戰的俄羅斯軍人。

俄羅斯特種軍事行動區聯合部隊副司令蘇洛維金(sergey surivikin)呼籲瓦格納軍事委員會遵守俄羅斯總統普丁的命令,和平解決所有問題。

蘇洛維金說,我敦促你們停下來。敵人正在等待我們的內部政治局勢升級。在這個困難的時刻,我們決不能對敵人有利。在為時已晚之前,有必要服從俄羅斯聯邦當選總統的命令,阻止瓦格納的車隊,將他們帶回部署地點,並以和平方式解決所有問題。

(中時 張國威)

