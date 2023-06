泰坦潛水器內爆 5人秒亡 美軍已知關鍵曝

潛水器內爆 5人秒亡 美軍已知關鍵曝

探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」,於18日出發後失聯,美國海岸防衛隊官員在當地時間週四(22日)證實,已經找到潛水器殘骸,船上5人死於「災難性內爆」,探險活動最終以悲劇收場。而事實上,早在潛水器失聯後不久,美國海軍就偵測到海底傳來爆炸聲響,卻未將資訊對外公開,其中一個原因可能在於他們無法確認爆炸來源,擔心錯誤的資訊會阻礙搜救。

根據《每日郵報》、《華爾街日報》報導,海洋之門探險公司的觀光潛水器「泰坦號」(Titan),18日於原定2小時的下潛過程中,約在1小時45分鐘左右與支援母船失去聯繫,該公司執行長羅許(Stockton Rush)、一名法籍駕駛和3名付費乘客共5人在船上。多個國家投入大量人力物力,花了數天時間、數百萬美元,在上萬平方公里的海域搜尋泰坦的下落。

不過據參與搜救的美國海軍官員表示,其實他們幾乎在泰坦號失蹤同時就展開了監聽,不久後,水下聲學探測系統便在泰坦傳出失聯的地點附近,偵測到疑似「內爆或爆炸」的聲響,雖然無法確定聲音的來源,但海軍還是將這個資訊傳達給搜救指揮官,協助展開後續救援行動。

這似乎也能說明,為何搜救隊伍的聲納浮標沒有偵測到內爆聲——因為在他們抵達前,悲劇就已經發生了。據悉,在泰坦號失聯8小時後,「海洋之門」探險公司才向海岸防衛隊通報船隻失蹤。

《每日郵報》指出,目前仍不清楚「內爆」訊息沒有被公布的原因,推測美軍可能也抱著一線希望,認為線索有可能是錯誤的,不想因此阻撓搜救任務。

專家曾勸阻勿去「海底墳場」 泰坦號CEO不聽勸喊「這句話」

參觀鐵達尼號(Titranic)殘骸的潛水器「泰坦號」(The Titan)在本月18日於出發後失聯,美國海岸防衛隊官員在當地時間週四(22日)指出,潛水器發生內爆,船上5人全數罹難。

2018年曾採訪「海洋之門探險(Oceangate Expeditions)」的CNN記者透露,「泰坦號」的操縱器看來很像PlayStation遊戲機;2022年BBC也曾報導,「泰坦號」內部只有一個按鈕,多數運作是由類似Sony PlayStation風格的遊戲手把所控制。

BBC於去(2022)年訪問「海洋之門探險(Oceangate Expeditions)」的拉許(Stockton Rush),他當時表示,要辦一場沉浸式的展覽,可以放大畫面、仔細觀看細節。

拉許說明,一起下去的其中一人能親自操作攝影機,記錄沈船被侵蝕的情況。這麼多年過去,沉船沒有什麼變化,可以看到上層甲板繼續崩塌,一些較輕的結構有在崩塌,但並不嚴重,希望能更清楚了解什麼時候會完全垮下來。

史密森學會航海史館長約翰斯頓不以為然指出,鐵達尼號殘骸能看到的只有柱狀鐵鏽,這些都已經研究很徹底,因而生成的細菌也被命名為「鐵達尼鹽單胞菌」,且有原始造船圖、船上物品,已經了解所有一切,「我不知道還有什麼好研究的!」約翰斯頓說,而且不要忘記,那是海底墳場,有1500人在沉船事故中罹難,「那麼,你是要去鬼屋探險嗎?」

拉許則認為,「我們的目的是讓人們獲取新的資料,每個人都能更理解發生什麼事情!」

泰坦號搭載的5人,分別是英國億萬富豪哈定(Hamish Harding)、巴基斯坦富商達武德(Shahzada Dawood)與兒子蘇里曼(Suleman)等3名付費乘客,以及旅程營運商「海洋之門探險」執行長拉許(Stockton Rush)和法國籍潛水器駕駛員納若萊(Paul-Henri Nargeolet)。

泰坦號「瞬間壓扁」模擬影片曝光!5人恐在0.03秒內身亡

探索鐵達尼號的觀光潛水器「泰坦號」,於當地時間週四(22日)證實已經解體,船上5名乘客據信已全數罹難。美國海岸防衛隊研判,潛水器可能發生「災難性內爆」,導致艙內乘客瞬間死亡,而國外有網友上傳影片,模擬潛水器在海底發生內爆的情況,整個過程大約0.03秒。

根據《紐約郵報》22日報導,Tiktok用戶@sincerelybootz發布一段9秒影片,模擬泰坦號爆炸過程,可以看到潛水器受到重力擠壓,瞬間捲成一塊墨西哥捲餅,接著猛然炸成一團火球並解體,水中只剩下氣泡和碎片殘骸。

另外一位Tiktok用戶@starfieldstudio也發布了一段影片,模擬「泰坦號」在下潛過程中突然被外力壓扁,整艘船身向內捲曲,宛如被踩扁的鐵罐,隨後起火爆炸,碎片向四面八方噴散,不留下任何痕跡。

該影片說明解釋,「金屬牆和海水將船的一端猛撞向另一端,船身內的空氣瞬間加熱到接近太陽表面的溫度,這一切都發生在30毫秒內。」

從事深海搜索和打撈作業的海洋學家梅恩茲(David Mearns)也表示,對於船上任何生命來說,內爆是非常瞬間的死亡,「(不幸中)唯一的大幸是…艙內的人不會知道發生了什麼事。」

