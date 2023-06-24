泰坦潛水器內爆 5人秒亡 美軍已知關鍵曝
潛水器內爆 5人秒亡 美軍已知關鍵曝
探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」，於18日出發後失聯，美國海岸防衛隊官員在當地時間週四（22日）證實，已經找到潛水器殘骸，船上5人死於「災難性內爆」，探險活動最終以悲劇收場。而事實上，早在潛水器失聯後不久，美國海軍就偵測到海底傳來爆炸聲響，卻未將資訊對外公開，其中一個原因可能在於他們無法確認爆炸來源，擔心錯誤的資訊會阻礙搜救。
根據《每日郵報》、《華爾街日報》報導，海洋之門探險公司的觀光潛水器「泰坦號」（Titan），18日於原定2小時的下潛過程中，約在1小時45分鐘左右與支援母船失去聯繫，該公司執行長羅許（Stockton Rush）、一名法籍駕駛和3名付費乘客共5人在船上。多個國家投入大量人力物力，花了數天時間、數百萬美元，在上萬平方公里的海域搜尋泰坦的下落。
不過據參與搜救的美國海軍官員表示，其實他們幾乎在泰坦號失蹤同時就展開了監聽，不久後，水下聲學探測系統便在泰坦傳出失聯的地點附近，偵測到疑似「內爆或爆炸」的聲響，雖然無法確定聲音的來源，但海軍還是將這個資訊傳達給搜救指揮官，協助展開後續救援行動。
這似乎也能說明，為何搜救隊伍的聲納浮標沒有偵測到內爆聲——因為在他們抵達前，悲劇就已經發生了。據悉，在泰坦號失聯8小時後，「海洋之門」探險公司才向海岸防衛隊通報船隻失蹤。
《每日郵報》指出，目前仍不清楚「內爆」訊息沒有被公布的原因，推測美軍可能也抱著一線希望，認為線索有可能是錯誤的，不想因此阻撓搜救任務。
文章來源：Top secret US Navy sonar detected Titan sub implosion HOURS after submersible lost contact with mothership – sparking questions as to why a multi-million dollar international rescue effort was launched
文章來源：U.S. Navy Heard What It Believed Was Titan Implosion Days Ago
（中時新聞網 黃凡甄）
專家曾勸阻勿去「海底墳場」 泰坦號CEO不聽勸喊「這句話」
參觀鐵達尼號（Titranic）殘骸的潛水器「泰坦號」（The Titan）在本月18日於出發後失聯，美國海岸防衛隊官員在當地時間週四（22日）指出，潛水器發生內爆，船上5人全數罹難。
2018年曾採訪「海洋之門探險（Oceangate Expeditions）」的CNN記者透露，「泰坦號」的操縱器看來很像PlayStation遊戲機；2022年BBC也曾報導，「泰坦號」內部只有一個按鈕，多數運作是由類似Sony PlayStation風格的遊戲手把所控制。
BBC於去（2022）年訪問「海洋之門探險（Oceangate Expeditions）」的拉許（Stockton Rush），他當時表示，要辦一場沉浸式的展覽，可以放大畫面、仔細觀看細節。
拉許說明，一起下去的其中一人能親自操作攝影機，記錄沈船被侵蝕的情況。這麼多年過去，沉船沒有什麼變化，可以看到上層甲板繼續崩塌，一些較輕的結構有在崩塌，但並不嚴重，希望能更清楚了解什麼時候會完全垮下來。
史密森學會航海史館長約翰斯頓不以為然指出，鐵達尼號殘骸能看到的只有柱狀鐵鏽，這些都已經研究很徹底，因而生成的細菌也被命名為「鐵達尼鹽單胞菌」，且有原始造船圖、船上物品，已經了解所有一切，「我不知道還有什麼好研究的！」約翰斯頓說，而且不要忘記，那是海底墳場，有1500人在沉船事故中罹難，「那麼，你是要去鬼屋探險嗎？」
拉許則認為，「我們的目的是讓人們獲取新的資料，每個人都能更理解發生什麼事情！」
泰坦號搭載的5人，分別是英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）等3名付費乘客，以及旅程營運商「海洋之門探險」執行長拉許（Stockton Rush）和法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。
文章來源：泰坦尼克號8K超高清畫面：是「發死人財」還是科學研究？－ BBC News 中文
（中時新聞網 丁世傑）
泰坦號「瞬間壓扁」模擬影片曝光！5人恐在0.03秒內身亡
探索鐵達尼號的觀光潛水器「泰坦號」，於當地時間週四（22日）證實已經解體，船上5名乘客據信已全數罹難。美國海岸防衛隊研判，潛水器可能發生「災難性內爆」，導致艙內乘客瞬間死亡，而國外有網友上傳影片，模擬潛水器在海底發生內爆的情況，整個過程大約0.03秒。
根據《紐約郵報》22日報導，Tiktok用戶@sincerelybootz發布一段9秒影片，模擬泰坦號爆炸過程，可以看到潛水器受到重力擠壓，瞬間捲成一塊墨西哥捲餅，接著猛然炸成一團火球並解體，水中只剩下氣泡和碎片殘骸。
另外一位Tiktok用戶@starfieldstudio也發布了一段影片，模擬「泰坦號」在下潛過程中突然被外力壓扁，整艘船身向內捲曲，宛如被踩扁的鐵罐，隨後起火爆炸，碎片向四面八方噴散，不留下任何痕跡。
該影片說明解釋，「金屬牆和海水將船的一端猛撞向另一端，船身內的空氣瞬間加熱到接近太陽表面的溫度，這一切都發生在30毫秒內。」
從事深海搜索和打撈作業的海洋學家梅恩茲（David Mearns）也表示，對於船上任何生命來說，內爆是非常瞬間的死亡，「（不幸中）唯一的大幸是…艙內的人不會知道發生了什麼事。」
文章來源：Terrifying TikTok videos depict what may have happened during Titanic sub’s ‘catastrophic implosion’
文章來源：’Landing frame and rear cover’ found at debris field in hunt for missing sub
（中時新聞網 黃凡甄）
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