泰坦號用電玩手把? 外媒:美攻擊潛艇也是

當地時間週四(22日),鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」已經確認解體,據信船上的5名乘客全部遇難。根據美國海岸防衛隊的研判,潛水器可能發生了「內爆」,導致艙內乘客瞬間喪生,許多報導聚焦在該潛水器使用了電玩手把,而美國維吉尼亞級核子攻擊潛艇其實也使用了電玩手把,除了海軍之外,美國陸軍防空系統、無人駕駛車輛、無人機以及遙控炮塔等等,原因除了便宜之外主要還是因為年輕人都會用、不用教。

綜合外電報導,《BBC》特別點出,泰坦號使用羅技(Logitech)電玩遊戲手把Logitech F710進行操作,引起了廣大關注,而羅技得股價也因此重創。不過其實泰坦號並不孤單,先前根據《今日美國》(USA Today)報導,美國海軍最新的維吉尼亞級攻擊型潛艇(Virginia-class submarine)科羅拉多號(USS Colorado)從康涅正式啟用。就率先搭載了一個非傳統的電玩主機手把,也不只有這艘而已,全部的維吉尼亞級都是。

美國海軍當時表示,這些新型潛艇將配備一對新型潛望鏡,這些潛望鏡擁有高解析度攝影機,可進行360度旋轉並將影像傳輸到艦艇控制室的監視器上。根據《癮科技》(Engadget)當時報導,最一開始的設計,美國軍工巨擘洛克希德馬丁(Lockheed Martin)設所設計的「直升機式操縱桿」控制,但是負評滿滿,回饋都是笨重與不便,而且要價38000美元(約新台幣118萬),後來改為使用電玩主機Xbox 360的手把來控制,一個只要30美元(約新台幣900塊)。

根據時任科羅拉多號的艦長科普(Reed Koepp)指出,使用現成技術可以節省海軍的開支,而控制器對潛艇的水手來說已經非常直觀,畢竟每個年輕水手都會使用Xbox 360手把,而且到處都買得到後勤方便。

