泰坦號用電玩手把? 外媒:美攻擊潛艇也是

當地時間週四（22日），鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」已經確認解體，據信船上的5名乘客全部遇難。根據美國海岸防衛隊的研判，潛水器可能發生了「內爆」，導致艙內乘客瞬間喪生，許多報導聚焦在該潛水器使用了電玩手把，而美國維吉尼亞級核子攻擊潛艇其實也使用了電玩手把，除了海軍之外，美國陸軍防空系統、無人駕駛車輛、無人機以及遙控炮塔等等，原因除了便宜之外主要還是因為年輕人都會用、不用教。

Old video from inside the Titan sub with OceanGate CEO Stockton Rush shows the $33 Logitech game controller that was used to pilot the sub to depths of 12,500ft. pic.twitter.com/F8wHhsGUi7 — Oli London (@OliLondonTV) June 23, 2023

綜合外電報導，《BBC》特別點出，泰坦號使用羅技（Logitech）電玩遊戲手把Logitech F710進行操作，引起了廣大關注，而羅技得股價也因此重創。不過其實泰坦號並不孤單，先前根據《今日美國》（USA Today）報導，美國海軍最新的維吉尼亞級攻擊型潛艇（Virginia-class submarine）科羅拉多號（USS Colorado）從康涅正式啟用。就率先搭載了一個非傳統的電玩主機手把，也不只有這艘而已，全部的維吉尼亞級都是。

美國海軍當時表示，這些新型潛艇將配備一對新型潛望鏡，這些潛望鏡擁有高解析度攝影機，可進行360度旋轉並將影像傳輸到艦艇控制室的監視器上。根據《癮科技》（Engadget）當時報導，最一開始的設計，美國軍工巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）設所設計的「直升機式操縱桿」控制，但是負評滿滿，回饋都是笨重與不便，而且要價38000美元（約新台幣118萬），後來改為使用電玩主機Xbox 360的手把來控制，一個只要30美元（約新台幣900塊）。

根據時任科羅拉多號的艦長科普（Reed Koepp）指出，使用現成技術可以節省海軍的開支，而控制器對潛艇的水手來說已經非常直觀，畢竟每個年輕水手都會使用Xbox 360手把，而且到處都買得到後勤方便。

Everyone's going on about how the submarine is controlled via game controller (and how bad that is) but it's not the first – some US Navy assets use the Xbox 360 controller for some services on the basis they are more intuitive.



However it's now a struggle to get more 360 ones. pic.twitter.com/BZjbCCvSsB — Bill (@CageFooName) June 21, 2023

「我們已經有一整個世代的人熟悉使用這些手把，那麼為什麼要使用他們需要重新學習的不同系統呢？」

除了美國海軍之外，陸地上也有很多應用，例如無人駕駛車輛、無人機以及防空系統等等都很常見。

文章來源：Titan sub: Cramped vessel is operated by video game controller

文章來源：The US Navy’s newest submarine comes with an Xbox controller

文章來源：US Navy will use Xbox controllers to steer submarine periscopes

文章來源：British and US Soldiers to Test 4x4s Vehicle with Xbox-style Controllers

（ 中時新聞網 張威翔）

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