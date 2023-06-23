尋求供應鏈多元化 美光、應材將在這投資

聯手印度 打造新半導體生態

為尋求供應鏈多元化，美光與應用材料等兩大半導體業者宣布將在印度設立新設施。然而此舉也凸顯美國企業為了避免對中國過度倚賴，正企圖與印度聯手合作，打造新的半導體生態！

美光表示，將在未來幾年斥資至多8.25億美元在古吉拉特邦（Gujarat）設立一座晶片封裝與測試廠，這將是該業者在印度的第一座工廠。根據媒體透露，印度內閣早在總理莫迪（Narendra Modi）21日赴美進行國是訪問前，就已批准美光的投資計畫。古吉拉特邦是莫迪的家鄉。

美光表示，在印度政府和古吉拉特邦的資助下，該廠房的投資總額將達27.5億美元。當中有一半來自印度政府，另外20％來自古吉拉特邦。

這項計畫預計今年稍後動工，將分兩個階段進行。第一階段將蓋一座計劃占地50萬平方英尺的晶片封測廠，明年下半年正式啟用。第二階段則是興建一座與第一階段類似規模的設施，暫定在2026年以後開工。這項投資計畫預估可為當地創造5千個直接的工作機會。

另外應材也宣布將在未來4年投資4億美元在印度班加羅爾設立新的工程中心。印度總理莫迪21日剛在華盛頓會見應材執行長迪克森（Gary Dickerson），他在當時曾邀請應材協助強化該國的晶片產業。

應材表示，在印度設立的工程中心將致力與半導體製造設備相關的新技術開發和商業化，料可創造500個的工作機會。應材目前在印度共有6個基地，並且還與班加羅爾的印度科學研究所，以及孟買的印度理工學院等兩大機構密切合作。

愈來愈多跨國企業看好印度經濟潛力，相繼進入該國進行布局。例如蘋果4月在孟買開設首家印度商店，之後又在新德里開設分店。特斯拉執行長馬斯克在20日與莫迪會面後也宣稱將會盡快進入印度市場。

此外正值中美關係緊張之際，為降低供應鏈對中國過度倚賴，許多公司將製造業從中國轉移到印度，以確保關鍵零件供應不受政治因素干擾，則是另一項重要因素。

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