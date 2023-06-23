加立法要業者付費買新聞 Meta停止該功能

加拿大立法要業者花錢買新聞 Meta終止相關服務

Meta今天表示，在加拿大議會通過要求網路巨擘須付費給媒體買新聞的法案後，他們打算不讓加拿大用戶觸及臉書（Facebook）和Instagram上的新聞。

加拿大上議院今天通過這項名為「線上新聞法」（Online News Act）的法案，預料短期內將成為正式法律。

Meta聲明說，「今天我們確認，在線上新聞法生效之前，會停止讓加拿大所有用戶在Facebook和Instagram上獲取新聞。」

加拿大「線上新聞法」規定，強制臉書和Alphabet旗下的Google等平台須洽談商業協議，並付費使用媒體的新聞內容，這個做法類似澳洲2021年通過的開創性法律「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）。

美國科技公司表示，這些議案讓他們的業務無法維持。Google稱加拿大法律比澳洲和歐洲相關法律更加嚴格，並提議做出修改。

目前為止，加拿大聯邦政府反對修改的提議。這個月初，總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，Meta和Google在反抗這個法案時，用了「霸凌的手段」。

去年提出這個法案的加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）今天表示，在這項法律正式生效後，政府「將參與監督和施行的過程」。

羅德里格斯在聲明中說：「若政府不為加拿大人在對抗科技巨擘時挺身而出，那還有誰會這麼做呢？」