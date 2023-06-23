稱習獨裁者 拜登仍期兩人會面 中提交涉

稱習近平獨裁者惹怒北京 拜登仍預期兩人近期將會

美國總統拜登日前公開稱中國國家主席習近平是獨裁者，拜登今天為自己的尖銳評論辯護，表示這類說法不會對美中關係造成負面影響，他仍預期很快會在某個時間點跟習近平會面。

美聯社報導，拜登（Joe Biden）還說，他不會大幅更改自己關於中國的直率聲明。

拜登的獨裁者說法已引來中國正式抗議，為美中之間開啟一道新裂痕。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）幾天前才結束訪問北京，那趟中國行旨在穩定雙邊關係和改善彼此溝通。

但拜登不受中方抗議影響。

他說：「我預期未來某個時間點、近期之內，會跟習主席會面。我不認為它造成了任何實質後果。」

拜登今天下午發表上述評論之際，正在白宮接待印度總理莫迪（Narendra Modi），雙方正加強結盟對抗共同對手─中國。

拜登20日晚間在舊金山附近一場募款活動，提到習近平面臨經濟挑戰、對中國偵察氣球飛越美國大陸毫不知情時，使用獨裁者一詞。

根據白宮公布的文字紀錄，拜登當時說，2月下令擊落滿載中國偵察設備的氣球時，習近平根本不知道氣球在那裡，才如此震怒，「我是說真的，對獨裁者來說，沒掌握狀況可說是無比難堪」。

拜登稱習近平獨裁者 中國提交涉

美國總統拜登日前以「獨裁者」形容中國國家主席習近平，據報導，中國駐美國大使館就此作出嚴正表態和強烈抗議，要求華府採取行動化解拜登言論負面影響，否則將承擔一切後果。

據美國有線電視新聞網（CNN）官網等美媒22日報導，中國駐美大使謝鋒當地時間21日針對拜登的言論向白宮和國務院資深官員提出嚴正表態和強烈抗議。

中國大使館聲明表示，拜登的「貶低」言論是「錯誤、荒謬和不負責任的，是公然的政治挑釁」。若不立即採取行動化解拜登言論的負面影響，美國將「承擔一切後果」。

外電報導，拜登（Joe Biden）20日晚間在舊金山附近一場募款活動脫口而出以「獨裁者」稱呼習近平。對此，中國外交部發言人毛寧在21日例行記者會回應時嚴詞批評「有關言論嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」。

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