無懼鮑爾鷹爪 科技股領漲美股多收高

聯準會（Fed）主席鮑爾續伸鷹爪，使早盤主要指數全走跌，英國及挪威央行皆宣布升息兩碼，出乎市場意料之外，鮑爾也提到今年會再升息兩碼，目前保持利率是為給自己更多時間做決策，芝加哥商業交易所（CME）的交易員預測，聯準會再7月升息1碼的可能性達77％，周四在科技股漲聲帶動下，那指、標普、費半回暖，標普終止連3跌，道瓊小跌0.01％，台積電ADR小揚1.47％。

雖聯邦貿易委員會（FTC）要求微軟停止對動視爆雪的收購，認為此交易將損害影視遊戲的市場競爭，微軟（MSFT-US）小漲1.84％至每股339.71美元。

特斯拉創建名為”Tesla AI”的推特帳戶，正製造自主機器人的基礎模型，模態神經網路已應用於客戶車輛，而這些網路接受任意模態，如GPS、攝像視頻等，且特斯拉首席執行官馬斯克已關注此帳戶，特斯拉（TSLA）漲近2％至264.61美元。

四大指數

美股道瓊下跌4.81點或0.01％，收33,946.71點。

NASDAQ上漲128.41點或0.95％，收13,630.61點。

S&P500上漲16.20點或0.37％，收4,381.89點。

費城半導體上漲20.15點或0.57％，收3,569.87點。

11大類股

非必需消費類股（SPLRCD）漲1.53％ 通訊服務類股（SPLRCL）漲1.15％

科技類股（SPLRCT）漲0.92％ 醫療類股（SPXHC）漲0.65％

必需消費類股（SPLRCS）漲0.51％ 原物料類股（SPLRCM）跌0.29％

工業類股（SPLRCI）跌0.71％ 金融類股（SPSY）跌0.74％

公用事業類股（SPLRCU）跌0.76％ 能源類股（SPNY）跌1.30％

房地產類股（SPLRCREC）跌1.44％

重磅科技股

1.五大市值股

微軟（MSFT）上漲1.84％，收339.71美元。

蘋果（AAPL）上漲1.65％，收187.00美元。

亞馬遜（AMZN）上漲4.26％，收130.15美元。

Alphabet（GOOGL）上漲2.16％，收123.15美元。

特斯拉（TSLA）上漲1.98％，收264.61美元。

2.五大尖牙股

Meta（Meta）上漲1.15％，收284.88美元。

蘋果（AAPL）上漲1.65％，收187.00美元。

亞馬遜（AMZN）上漲4.26％，收130.15美元。

Alphabet（GOOGL）上漲2.16％，收123.15美元。

網飛（NFLX）下跌0.46％，收422.48美元。

3.其它焦點股

亞馬遜（AMZN）上漲4.26％，收130.15美元。

Alphabet（GOOGL）上漲2.16％，收123.15美元。

特斯拉（TSLA）上漲1.98％，收264.61美元。

微軟（MSFT）上漲1.84％，收339.71美元。

蘋果（AAPL）上漲1.65％，收187.00美元。

應用材料（AMAT）上漲1.65％，收138.92美元。

德州儀器（TXN）上漲1.26％，收172.63美元。

Meta（Meta）上漲1.15％，收284.88美元。

恩智浦（NXPI）上漲0.71％，收194.65美元。

美光（MU）上漲0.68％，收66.25美元。

高通（QCOM）上漲0.55％，收116.40美元。

思科（CSCO）上漲0.53％，收51.12美元。

輝達（NVDA）下跌0.05％，收430.25美元。

英特爾（INTC）下跌0.58％，收32.71美元。

甲骨文（ORCL）下跌1.24％，收120.58美元。

超微（AMD）下跌1.26％，收110.70美元。

IBM（IBM）下跌1.88％，收131.17美元。

台股ADR

台積電上漲1.49美元或1.47％，收103.13美元，換算台股價格為637.76元。

聯電上漲0.09美元或1.06％，收8.62美元，換算台股價格為53.31元。

日月光上漲0.09美元或1.04％，收8.77美元，換算台股價格為135.58元。

中華電信下跌0.12美元或0.30％，收40.42美元，換算台股價格為124.98元。

（時報資訊 財經內容中心）

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