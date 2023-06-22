跌近2成 鑽石價恐續下挫

「鑽石是女人最好的朋友」，但目前鑽石肯定不是投資人的最愛。鑽石價格較去年年初歷史高點暴跌近2成，市場觀察家預測價格將持續下探，未來12個月可能至少再跌2成。

根據全球原鑽價格指數顯示，鑽石價格從去年2月的歷史高點重跌18％，今年迄今下滑6.5％。專家預測鑽石價格將進一步下跌。

Paul Zimnisky鑽石分析公司執行長金尼斯基（Paul Zimnisky）表示，一顆品質略高於平均水準的1克拉天然鑽石，一年前要價6,700美元，如今相同的鑽金售價僅5,300美元。

鑽石和其他珠寶價格在疫情期間大幅攀升，並在去年稍早升至頂峰。珠寶公司Angara Jewelry執行長達加（Ankur Daga）表示，疫情期間民眾無法出門旅遊或用餐時，便把所有剩餘資金拿來購買奢侈品和珠寶。

達加表示，經濟解封後鑽石漲勢開始放緩，並進入「大幅下跌」局勢。

產業專家指出，實驗室培育鑽石的競爭、大陸經濟復甦腳步遲緩，以及總體經濟不確定性，皆是近年鑽石市場低迷的原因。

Edahn Golan鑽石研究與數據分析公司執行長高蘭（Edahn Golan）表示，越來越多消費者擁抱實驗室鑽石。與天然鑽石相比，實驗室鑽石的銷售比例逐漸上升，2010年比率僅2.4％，今年迄今已上升至9.3％。

達加表示，實驗室鑽石被視為是天然鑽石的完美替代品，而且價格較天然鑽石便宜許多。

高蘭指出，實驗室鑽石的價格亦大幅下滑，過去3年來暴跌59％。現在實驗室鑽石比天然鑽石便宜75％至90％，相較於三年前的便宜2成至3成，主要原因是機器效率提升。高蘭認為鑽石還有跌價空間。

達加預測，未來12個月天然鑽石價格可能較目前水準再跌20％至25％，意味著較去年2月的高點大跌40％。不過勞工成本持續攀升，將抑制鑽石跌幅，下跌25％後跌勢將轉趨平緩。