英特爾晶片代工部門獨立 市場唱衰

美國半導體巨頭英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）21日表示，公司即將改變財報計算方式，讓晶片製造事業獨立發表部門盈虧及獲利率，強調將有助控制成本，達成三年內節省100億美元成本目標；英特爾也重申晶片製造事業將在2026年前趕上台積電，並預告下半公布重大客戶名單。但分析師擔心晶片製造難以衝高英特爾整體毛利率，使得英特爾股價大跌。

英特爾股價在21日美股收盤重挫6％至32.90美元，為表現最弱勢的晶片股，22日美股開盤續跌0.1％。21日美國科技類股普遍走跌，英特爾對手超微（AMD）股價跌幅將近6％，高通（Qualcomm）跌幅超過3％，輝達（NVIDIA）跌幅則不到2％。

上述消息讓投資人進一步審視英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）提出的改革大計，2021年基辛格接任執行長後，便誓言重拾英特爾晶片製造實力，提出「四年五個節點」的計畫，目標在2026年前趕上台積電的製造技術。英特爾晶片製造事業在初期專門製造自家晶片，技術升級後將開始為第三方業者代工製造，屆時將和台積電、三星電子兩大代工業者搶奪蘋果、輝達、高通大單。

辛斯納21日表示：「英特爾晶片製造事業將與其他代工業者面對相同的市場動態。」他指出，英特爾其他部門的晶片需求仍有可能委託第三方業者代工製造，因此自家製造部門必須憑產品性能、價格來爭取內部訂單，甚至進一步向外與其他對手搶奪訂單。

辛斯納表示，今年下半年將公布更多製造事業細節，也將公開重大客戶名單。他預計，英特爾內部需求將在2024年為晶片製造事業帶進200億美元營收。然而，分析師質疑晶片製造部門能為英特爾創造多少獲利？今年第一季英特爾毛利率為38.4％，較去年同期的53.1％大減14.7個百分點。辛斯納21日則宣稱，英特爾毛利率可望增至60％。