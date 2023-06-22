2023年宜居城市出爐 亞洲僅它進前十

維也納穩居第一、香港排61較去年上升

經濟學人智庫（EIU）最新公布2023年「全球宜居城市排行榜」，香港今年在全球173個城巿中排名61位，較去年升13位，屬於年內名次上升幅度最高的十大城市之一。經濟學人智庫指出，香港在宜居城市排名上升，主要受惠於解除限疫限制，令生活質素和宜居程度明顯改善。

全球宜居城市榜單由經濟學人智庫編制，今年涵蓋的城市由140個擴大至173個，主要從穩定、醫療保健、文化和環境、教育、基建五方面評分。

在榜首位置，奧地利維也納維持全球最宜居城市地位，在5個評分項目中4個奪得100分，包括教育、健康、基建及穩定性。經濟學人智庫表示，維也納以穩定、良好文化和娛樂、可靠基建、模範的教育和醫療服務，令其多年在榜單居前。

丹麥哥本哈根位居第二位，澳洲墨爾本及雪梨分別排第三位和第四位，加拿大溫哥華排第五位。瑞士蘇黎世居第6位；加拿大卡加利及瑞士日內瓦齊居第七位；加拿大多倫多排第九位；日本大阪及與紐西蘭奧克蘭齊居第十位，大阪也是榜單十大中的唯一亞洲代表。

EIU表示，得益於新冠疫情緩解，令醫療保健、教育及文化指數齊升，全球平均分升至15年來新高。

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