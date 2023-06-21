義大利外長：一帶一路獲益甚微 考慮退出

義大利外交部長塔賈尼（Antonio Tajani）周二表示，義大利參與中國大陸的「一帶一路」（BRI）五年以來，實在沒有帶來什麼好處與利潤，考慮將在到期之後選擇退出。這是因為一帶一路倡議以五年為一期，並且合約聲明，如果不主動表態，就會視為繼續加入。

路透社報導，一帶一路又稱「新絲路計畫」，設圖以大量基礎建設重建古老的絲綢之路。從中國出發，連結中亞內路國家、海灣國家然後抵達歐洲。在古代，義大利正是絲路的終點，這種歷史因素也使得義大利在2019年同意加入，也是唯一加入的G7工業國家。

塔賈尼在接受義大利RAI電視台訪問時，提到政府正在檢討一帶一路的收益，他說：「我們沒有從新絲綢之路中獲得多少好處，出口貿易量也沒有增加，因此政府正在思考，留在該計劃中是否符合國家利益。」

一帶一路以五年為期，因此今年底必須決定去留，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在上個月的一次採訪表示，即使義大利退出，還是可能繼續與北京保持良好關係。

義大利當初加入一帶一路，是希望它能帶來商機，提振羅馬的經濟，但是成效不大。去年義大利對中國大陸的出口總額從2019年的 130 億歐元（142億美元），增加到164億歐元（181億美元）。

相比之下，中國大陸對義大利的出口量，從290億歐元（317億美元）增加到526億歐元（575 億美元），也就是說，義大利對中國大陸是巨大逆差，也難怪義大利說加入一帶一路不賺錢了。

（中時新聞網 江飛宇）

文章來源：Italy gained little from Belt and Road deal with China – foreign minister

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