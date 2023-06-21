陸經濟放緩 在中歐企信心僅55％創新低

中國歐盟商會最新調查顯示，中國和全球經濟放緩成了在中國投資歐洲企業的最大商業挑戰，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量，創下有史以來新低。

香港經濟日報報導，中國歐盟商會21日公布年度立場文件，調查的570家企業之中，將中國視為未來投資前三大目的地的歐洲企業數量，創下有史以來新低，只有55％，另有62％歐企稱曾因監管方面的障礙而錯失商機。

有64％的歐洲企業認為，過去1年來在中國的經營難度變高，還有3成的企業營收按年下降，這兩個數字都創下歷史新高。受訪企業認為，經濟放緩是它們面臨的最大商業挑戰，排在中美政治緊張局勢、脫鉤和新冠疫情等挑戰之上。

但調查也顯示，63％的受訪歐洲企業表示，如果市場和監管障礙消除，它們願意增加在中國的投資。報告主張，北京應「像當年為加入世貿組織（WTO）」一樣，落實經濟改革，並且證明「支持企業發展的承諾不僅僅是說說而已」。

歐盟商會認為，過去三年商業情緒惡化的情況非常嚴重，並非一夕就可以逆轉。歐洲企業在中國正面臨一場完美的挑戰風暴，促使這些企業思考降低風險或對衝風險的方法。

商會也指出，歐洲和美國即將推出的新法案，將迫使很多公司提高在中國業務的透明度，在中國的歐企尋求供應鏈多元化和從中國撤資的趨勢可能將在中期內加劇。約11％的受訪企業表示，它們已將部分投資轉移到海外，這一比例與去年調查的比例持平。

針對地緣政治衝突，歐盟商會指出，在中歐企正面臨來自中國、歐洲和第三方利益相關者日益加劇的政治壓力。隨著消費者需求日益政治化，這些企業正被拉往不同的方向。

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