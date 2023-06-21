一樁高價併購案 窺見毛小孩驚人商機

近期瑞典私募股權投資公司為擴張在寵物醫療保健市場的版圖，大手筆斥資約56億美元，收購英國一家獸藥製造商，創下英國今年來規模最大的私募股權交易案。一筆私募案再度讓寵物市場龐大的商機引發關注。

事實上，近年來不婚、少子化已成為全球趨勢下，養寵物（毛小孩）衍生出來的商機五花八門，從美容、保健品、醫療、旅館甚至到寵物保險，台灣寵物相關產業近四年銷售金額大增近五成，在主人寵愛毛小孩花錢不手軟下，全球投行、生技、量販、產險等業者紛紛摩拳擦掌跨領域，搶攻毛小孩食衣住行的龐大商機。

瑞典私募基金砸56億美元收購德克拉製藥

瑞典私募股權投資公司殷拓集團（EQT）將斥資約45億英鎊（約56億美元）收購英國獸藥製造商德克拉製藥（Dechra Pharmaceuticals），以擴張在寵物醫療保健市場的版圖；這樁收購案也成為英國今年來規模最大的私募股權交易案。

路透社、金融時報等外媒報導，德克拉製藥已點頭同意EQT開出的每股3,875便士收購價，該價位較收購消息傳出前、德克拉製藥於4月12日的收盤價大幅溢價44%；但由於德克拉製藥在5月底發出獲利預警，故最終收購價低於最初喊出的4,070便士。

隨著疫情紅利消退，寵物照護市場目前正面臨挑戰。德克拉製藥於5月發布獲利預警指出，隨著歐、美批發商持續清理庫存，今年營利可能低於2月時預估的1.86億英鎊，這也讓EQT得以趁機砍價。

德克拉製藥成立於1997年，為英國知名獸藥產品製造商。該公司近年開發出一系列新藥，包括羔羊用止痛藥。

殷拓集團可藉收購德克拉製藥擴張在寵物照護市場的版圖。該集團旗下還擁有英國連鎖獸醫診所IVC Evidensia，截至2021年底估值約達123億美元，同時也持有寵物保險業者ManyPets和網路寵物用品零售商Zooplus的股份。

這樁併購案目前仍待股東和監管單位點頭，如順利通過，將於2024年初之前完成。

沃爾瑪進軍寵物遠距醫療市場

美國量販店巨頭沃爾瑪（Walmart）與寵物遠距醫療服務商Pawp達成協議，今年5月底宣布向旗下訂閱服務Walmart+的訂戶，提供為期一年的Pawp會員資格，正式進軍近年熱門的寵物遠距醫療市場。

分析師認為，此舉等同向長期的最大競爭對手亞馬遜（Amazon）宣戰，而核心目的，是為了鞏固顧客忠誠度。沃爾瑪近年積極推動數位轉型服務，為的就是力抗電商巨頭亞馬遜在各領域的擴張。

Bloomberg Intelligence研究指出，美國的寵物市場商機預計在未來10年內將增長至2,000億美元的規模，其中寵物健康保健將是主要的增長動力，這樣的市場潛力吸引了多家企業進入這一領域。除了沃爾瑪之外，寵物零售商Chewy和Petco等，也在擴大寵物遠端健康服務的範圍，競爭日益激烈。

根據CNBC報導，從5月23日開始，Walmart+訂戶將可以透過視訊或是通訊軟體，在一年內進行不限次數的遠距寵物醫療諮詢，但這樣的優惠也是限時的，要在2023年11月19日以前加入Walmart+才能使用該服務，Walmart+目前年費為98美元，月費則為12.95美元。

國內毛小孩相關產業商機大增

根據農委會寵物登記統計，2022年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，其中犬為140萬隻、貓為82萬隻。進一步觀察各年登記數量，寵物犬登記數近年皆在10萬隻左右，貓登記數量則逐年增長，並於2021年、2022年（+11.5萬隻、+13.2 萬隻）超過當年犬登記數，兩者結構占比反轉，反映出近年飼養寵物之偏好。

此外，根據財政部統計，台灣寵物相關產業整體家數自2018年6,486家逐年增長至2022年8,335家，銷售金額由266億元成長至387億元，近四年家數增幅近三成、銷售金額增幅達四成六，遠高於2013年至2017年間增速。其中，以從事寵物週邊商品買賣的營業人家數最多且銷售金額最大，占整體產業52%及84%，近四年銷售額增幅達四成九最為顯著。

從寵物食品觀察，自相關法規施行後，寵物食品業者登記家數呈逐年增長趨勢，自2018年642家增至2022年3,286家，累計成長逾四倍，主要來自個人業者。

據農委會統計，至2021年底，全台「獸醫診療機構」總數達到1,790家，同樣的時間點，根據衛福部資料，全台「兒科」醫療院所則為1,673家。其實自2018年起，「動物醫院家數超過兒科」的現象就首度出現，此後兩者差距不斷擴大，2021年底動物醫院超過兒科院所117家的差距數字，改寫新高。

台灣生技業搶攻毛小孩市場

國內學名藥大集團的永信集團先前透過收購外商動物藥廠與整合集團相關事業群，成立全資子公司永鴻生技，目前年營收已超過11億元，不僅已是集團第二大的營收來源，且也是台灣最大的動物藥廠，成立第一年已開始轉虧為盈。

據了解，該公司已正式啟動公開發行的IPO計畫，目標今年公開發行、後年掛牌；創投法人也評估，公司目前營收九成以上還來自經濟動物，但國內高速成長的寵物商機，會是未來可以期待的商機。

另外，國內連鎖藥局龍頭大樹藥局，也正式跨足連鎖寵物用品市場，主營業務包括寵物用品的零售與美容服務，目標今年將在苗栗以北開立8家店，現至少在桃園八德與內壢都已有2家實體店面營運中。

大樹內部評估，未來幾年國內寵物飼養數都會呈現高速成長，現階段該領域的連鎖通路，雖已有東森寵物雲超過百家的線下據點龍頭，但因整體市場還屬相對藍海領域，期望利用前兩年的練兵投資，帶動後續新的成長動能。

訊聯過去的細胞治療與再生醫療聚焦在人用領域，但因人類與動物的共通疾病不少，去年底也正式攜手屏科大，將其人類臨床結果用於動物治療領域，第一個選定的適應症是高齡犬貓好發的退化性關節炎，啟動臨床試驗，若順利達標，將開始推廣至國內動物醫療市場。

此外，像是健喬透過併購取得的優良藥品，也開始跨足動物用藥領域；葡萄王旗下葡眾也已有犬隻適用的專用益生菌，未來動物用保健品品項也有機會逐年成長。