貝萊德CEO：資金從中國轉向日本股

全球最大的資產管理公司貝萊德集團（Black RockInc）執行長拉里‧芬克（Larry Fink）日前表示，當前「出現資金從中國股市轉向日本股市的趨勢」，此一背景不僅是當前的經濟放緩，還有對中國中長期經濟增長放緩的擔憂。

日本經濟新聞21日報導，自今年4月以來，由於海外投資者的凈買入趨勢持續，日本股市處於約33年來的高點附近。

芬克表示「在（世界各地的投資者）重新評估應在中國進行多大程度的投資的背景下，正試圖將資金轉向日本股市」。被列為資金轉移的原因除了地緣政治風險之外，還包括中長期的中國經濟增長放緩。

報導稱，對於先前轉變疫情防控措施、推進經濟復甦的中國，市場當初期待很高，但「樂觀論正在被推翻」，這是因為中國國內消費並沒有像市場預期的那樣恢復。芬克指出，受疫情影響，中國的儲蓄率從以往的約35％大幅上升至50％左右，在此基礎上他認為「消費者仍然抱有封城時的不安」。

另外，跨國企業正在重新評估集中在中國的供應鏈。芬克指出，隨著基地轉移至印度和越南等地，「投資者擔心中國的經濟增長率將大幅下降」。對於中國政府將2023年GDP增長率目標定為5％左右，芬克表示，「不認為中國能在中長期保持5％的年增長率」。