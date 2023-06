「牛磺酸」可抗老 搭配1物更助吸收

日前不少媒體報導,指能量飲料中的關鍵成分「牛磺酸」(taurine)能有效延緩衰老、促進身體的健康狀態,相關研究在老鼠身上獲得證實,也讓不少人開始關注,牛磺酸運用在人類身上是否會出現相同效果。

儘管目前還缺乏大規模的臨床實驗,但專家已經指出,適量補充牛磺酸的確有益人體健康,特別是在心血管系統方面,而補充的時間點以睡前為宜,並建議搭配黑胡椒萃取物一起食用,提高血液的吸收率。

根據英國《每日電訊報》報導,牛磺酸的好處早已普遍獲得跑者和健身愛好者的青睞,不少人宣稱,額外攝取這種營養劑讓他們感到更有活力,同時有助於減輕焦慮感,許多能量飲料也以牛磺酸為必要成分。

目前已知讓老鼠服用牛磺酸,除了能改善健康外,也能有效延長壽命,雄性老鼠的壽命平均提高10%、雌性小鼠則是12%,相當於多活3到4個月。

不過針對適合人體攝取的牛磺酸劑量,目前醫學相關研究還沒有做出定論。長期進行相關研究的澳洲維多利亞大學的祖禮(Anthony Zulli)教授認為,人體每天的攝取量應以100毫克至500毫克為宜,並建議搭配黑胡椒萃取物,增加血液的吸收速度。

相較之下,歐洲食品安全局(European Food Safety Authority)在2012年提出的標準則寬鬆許多,一天攝取6公克以內牛磺酸都屬於安全範圍。

此外,由於能量飲料中的咖啡因和含糖比例偏高,因此專家不推薦以此作為補充來源,建議從貝類、牡蠣、甲殼類、肉類和雞蛋中攝取。以貝類為例,每1公克貝肉約含有1毫克牛磺酸,可說是相當好的天然食物。

運動則是另一種增加體內牛磺酸的方式。哥倫比亞大學的亞達夫(Vijay Yadav)博士經過測量,發現自行車騎士在運動後,體內牛磺酸的水平明顯上升,說明適度運動能幫助人體自我修補,產生因老化而流失的牛磺酸。

另外專家也提到,部分研究顯示牛磺酸會引發倦怠感,建議睡前食用為宜。另外有民眾指出,吃了含牛磺酸的保健食品後出現噁心、胃痛的症狀,專家則認為,有可能是其他添加物造成這些副作用,未來仍需進一步研究,才能了解對身體的真正影響。

文章來源:What is taurine, and could it really be the supplement to slow down ageing?

(中時新聞網 黃凡甄)