傳三星、SK要求美就輸中禁令給永久豁免

傳美國或給予三星、SK海力士等在華晶圓廠永久豁免

據韓媒報導，包括三星電子、SK海力士等韓國半導體製造商，皆已取得美國商務部的「認證終端使用者」（Validated End-User，VEU）資格，未來可以直接將含有美國技術的半導體設備直接出口到中國大陸晶圓廠，毋需逐項申請出口許可證。不過韓國業者表示，這種資格仍有一年期限，韓廠希望能予以無限期豁免，或是給予更長的豁免期。

據《芯智訊》引述《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，獲得VEU授權後，將大幅簡化半導體設備出口至大陸晶圓廠的程序。韓國半導體業高層直言，美國對韓企延長豁免對華晶片設備出口管制，但豁免期僅一年，這會讓在中國設廠生產晶片的韓國業者感到頭痛，因為美方沒有保證未來會繼續延長豁免，這將導致他們面臨不確定性，難以制訂長期營運計畫。

報導說，去年10月美國對中國採取嚴格的技術出口限制政策，很多半導體產品與製設備必須事先獲得美國商務部的許可才能出口，後來為減少申請文件往來繁複程序，美國同意給予三星、SK海力士、台積電為期1年的豁免許可，方便這幾家公司能為其在中大陸的晶圓廠進口半導體設備，該豁免期原定於2023年10月到期。韓國業界人士表示，半導體業者希望美國能對半導體設備出口管制給予「無限期豁免」，或至少給予更長的寬限期。

《華爾街日報》近日曾報導，美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）出席一場產業活動時表示，拜登政府有意延長對三星、SK海力士、台積電的豁免期。業界人士也認為，美國可能很快就會決定，是否給予韓國半導體業者「無限期豁免」，因為半導體廠商必須提前規劃生產設備的採購，以便美國半導體設備製造商配合生產，而半導體業者也是美國半導體設備製造商的大客戶。

報導指出，三星是全球最大存儲晶片製造商，目前在中國西安設有晶圓廠，主要生產的NAND Flash晶片，約占該公司總產量的40%。三星在中國蘇州也有一座半導體封裝廠。另外，SK海力士在中國設有多座工廠，其中位於無錫的晶圓廠產能最大，其生產的DRAM產品占該公司總產量近一半。

文章來源：傳美國將給予三星、SK海力士等在華晶圓廠「永久豁免」

（中時新聞網 盧伯華）

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